Sorumlu MEB, zorunlu veli

Meral DANYILDIZ

Okullarda artan şiddet olaylarına karşı somut ve kamusal bir çözüm üretmek yerine topu üzerinden atan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), faturayı yine velilere kesti. İçişleri Bakanlığı ile imzalanan güvenlik protokolünün ardından, okul kapılarına kurulacak turnike ve dedektör sistemleri için ailelerden para toplanmaya devam etti. İstanbul’daki devlet okullarında velilerden binlerce liralık "güvenlik bedeli" talep edildi.

ÖDENEK YOK

İstanbul’da bir okulda velilerden turnike ve dedektör için en az 2 bin TL istendiğinin ortaya çıkmasının ardından, uygulamanın diğer okullara da yayıldığı anlaşıldı. Dün gerçekleştirilen çevrimiçi toplantılarda sınıf öğretmenleri, ödenek ayrılmadığını belirterek velilerden destek istedi.

Bir devlet okulunda yapılan toplantıya dair detayları paylaşan bir veli, okul yönetiminin ve öğretmenlerin çaresiz bırakıldığını şu sözlerle anlattı: "Akşam saatlerinde acil bir toplantı yapıldı. Sınıf öğretmeni, okula turnike yaptırmak ve özel güvenlik birimi kurmak istediklerini ancak bunun için ödenek sağlanmadığını söyledi. Bizden ‘limit olmaksızın’ destek beklendiği iletildi."

10 BİN LİRAYA KADAR TALEP

Toplantılarda, yapılacak ödemelerin "bağış" adı altında gerçekleşeceği öğrenildi. Velilerden en az 100 TL ile 10 bin TL arasında değişen tutarlarda ödeme yapmaları istenirken, ailelerin birçoğu çocuklarının güvenliği için bu ödemeyi kabul etmek zorunda kaldı.

Bin 500 TL ödemeyi kabul eden bir veli, sistemin işleyişine dair çarpıcı bir gerçeği de itiraf etti: "Protokol kapsamında sırayla okullara güvenliğin gelmesini beklersek çok zaman geçer. Tedbir tedbirdir diyerek bu parayı vermek zorunda kalıyoruz." Başka bir veli ise, "WhatsApp gruplarından velilere güvenlik kamerası ve dedektör resmi atarak 2 bin 500 TL istiyorlar" diye yazdı. Anayasal bir hak olan parasız eğitimin geldiği son nokta, okul kapılarında kurulan bu "özel güvenlik gişeleri" ile bir kez daha gözler önüne serildi. Ailelerin talebi ise artan şiddet vakalarına karşı asıl önlemin Bakanlık tarafından alınması yönünde. MEB ve İçişleri Bakanlığı ortaklığıyla hazırlanan protokolde tüm güvenlik önlemleri yer alıyor. Tam zamanlı izlemeden öğrenci risk puanına, ekip aracı nöbetinden teknik donanıma pek çok önlemin Bakanlıklar tarafından gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

∗∗∗

OKUL SALDIRILARI KARARLILIĞINI PEKİŞTİRMİŞ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul saldırılarıyla ilgili “Bu acı hadiseler eğitim ortamlarının güvenliğine dair sorumluluğumuzu her yönüyle yeniden değerlendirme ve daha güçlü tedbirler alma kararlılığımızı pekiştirmiştir” dedi. Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında ‘‘Bilimin rehberliğinde, sağduyuyla ve kararlılıkla hareket ederek, daha güvenli eğitim ortamları tesis etmeyi en öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.