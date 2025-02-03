‘Sorumlu tarım müdürlüğü’ iddiası

Haber Merkezi

Dersim’in Pertek ilçesinde geçen yıldan bu yana 152 hayvan “şap hastalığı” nedeniyle telef oldu. Hayvanların sahibi Hüseyin Onay, hayvanlarının ölmeye başladığı zaman Elazığ’a özel veterinere götürdüğünü ve orada şap hastalığı tanısının konulduğunu anlattı.

Onay, daha sonrasında hayvanlarını İlçe Tarım Müdürlüğü’ne götürdüğünü, orada ise hayvanların zehirlendiğini söylediklerini belirtti. Onay, “Tarım Müdürlüğü veterinerinin ‘zehirlenmişler’ sözüne inanarak bir önlem almadım. Her hafta hayvanlarım ölmeye devam etti. Geçtiğimiz hafta 146 hayvanım 1 hafta içinde öldü. 152 koyunumun ölmesinin tek sorumlusu Tarım İlçe Müdürlüğü’dür” dedi.