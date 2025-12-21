Sorumlular ceza almalı

Adana’da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, TBMM Genel Kurulu’na gelecek olan 11. Yargı Paketi’ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Aileler, "Tüm sorumlular hesap verene kadar buradayız, gitmiyoruz", "Deprem değil, bina öldürür", "Sorumlular cezalandırılsın", "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Aileler adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Depremin üzerinden geçen zamanda yakınlarımızın yasını tutmak bir yana, bir adalet mücadelesi sürdürmek zorunda kaldık. Depremde yakınlarımızın bedenlerine biz ulaştık, yıkılan apartmanların enkazından delilleri biz topladık. Sorumluları biz araştırdık; önümüze soruşturma izin engelleri çıkarıldı. Hala açılmayan çok sayıda dava var, çok sayıda kaçak müteahhit var. 11. Yargı Paketi’nin 27. maddesi sorumluların cezasız kalmasına neden olacak ve adalet mücadelemizi boşa düşürecektir. Bu madde, biz depremzedeler tarafından kabul edilebilir bir madde değildir. Bu yasa maddesinin, birlikte verdiğimiz adalet mücadelesine vereceği zararın tam karşısına duracağız ve herkesi karşı çıkmaya çağırıyoruz. Tüm hukukçulara, tüm kurumlara, tüm Türkiye’ye çağrımız, bu maddenin bu şekilde geçirilmesine karşı çıkılması ve deprem suçlularının bu kapsamın dışına çıkarılmasıdır. Biz bir gecede ailelerimizi kaybettik; sizler de kaybedebilirsiniz. Adalet mücadelemizi anlamsız hale getiren bu yasa maddesine karşı çıkalım."

‘CEZALARINI ÇEKMEK ZORUNDALAR’

Tutar Yapı Sitesi’nde yakınlarını kaybeden İsmet Kocalar, milletvekillerine seslenerek, "Bu yargı paketine oy verenlerin annesi, babası, kardeşi, evladı ölmedi. Biz yakınlarımızı kaybettik. Hakkımızı helal etmiyoruz; cezalarını çekmek zorundalar" dedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Adana Şube Başkanı avukat Baran Taygun Metin de "53 bin kişinin ailesi hakkını helal etmiyor, helalleşmek istemiyor çünkü gerçek adalet, tüm sorumlular yargılanıp ceza alıp cezaevine girince olacak. O zamana kadar affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz, unutmayacağız" diye konuştu. ÇHD’li avukat Umay Büyükdağ ise TBMM’deki milletvekillerine, "Deprem suçları bu kapsam dışına çıkarılmalıdır" çağrısında bulundu.