'Sorumlular cezalandırılmalı'

Haber Merkezi

Bursa’da bulunan Ali Rıza bey İlkokulu Müdürü’nün hakkında açılan usulsüzlük soruşturmalarına karşın aynı okula yeniden müdür olarak atanmasını Eğitim Sen Bursa Şubesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto etti.

Açıklamada, Okul Müdürü hakkında okulu 100 bin TL zarara uğrattığı, 2024 yılında bir dersliği bozarak müdür yaptığı ve okul aile birliği bütçesinden 300 bin TL harcadığı, okul servis taşıyıcısının okula yaptığı 35 bin 200 TL bağışın aile birliği hesabına yatırılmadığı iddiaları üzerine soruşturma açıldığı anımsatıldı.

Açıklamada konuşan Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, “Hakkında soruşturma başlatılan okul müdürü başka bir okula yine müdür olarak görevlendirilmiş böylece kayırma başlamıştır. Çünkü benzer, hatta çok daha küçük şikâyetlerde bile bizim arkadaşlarımız derhal açığa alınmakta iken bu okul müdürü soruşturma sonuçlanıncaya kadar yine başka bir okulda müdürlük yapmaya devam etmiştir. Okuldan ayrılırken ‘özel eşyalarıma sakın dokunmayın en kısa zamanda geri döneceğim’ diyebilecek kadar korunup kollanacağına inandığını açıkça belli etmiştir. Soruşturma aşamasında, açıkça kayıt parası verdiğini ancak makbuz alamadığına dair ifade vermek isteyen velilerin ifadelerinin alınmadığı bize iletildiğinde durumdan il milli eğitim müdürü Ahmet Alireisoğlu’na bizzat bilgilendirip, suçlamaların çok ciddi olduğunu ve durumun akıbetini takip edeceğimizi bildirdim. Uzun bir soruşturma sürecinden sonra, suçlamalar ile ilgili açık ifadeler ve belgeler olmasına rağmen okul müdürüne birtakım cezalar verildiğini, buna rağmen yeniden Ali Rıza Bey İlkokuluna müdür olarak görevlendirilmiş olduğunu öğrendik” dedi.

"KAYIT PARASI ADI ALTINDA MAKBUZSUZ PARA ALINDI"

Öğrenci velilerinden kayıt parası adı altında makbuzsuz para alındığını ancak bu paraların okul aile birliği hesabına yatırılmadığına dikkat çeken Erdem son olarak şunları aktardı:

“2024-2025 Eğitim öğretim yılı başında bir yardımcı personelin 14 gün sigortasız çalıştırılıp ücretini okul müdürü kendi ödediği, soruşturma başlayınca bu ödemenin aile birliği tarafından yapıldığının üstlenilmesini istediği bilinmekte. Ayrıca okula ait 4 adet dizüstü bilgisayarı, kütüphanede kullanılacak denilerek okul aile birliği hesabından tamir ettirdiği ve ailesinin kullanması için evine götürdüğü, yukarıdaki suçlamalara ait somut belge ve veli ifadeleri olmasına rağmen, okul müdürü yine aynı okula müdür olarak görevlendirilmiştir. Şimdi tüm bunlara baktığımızda ortaya iki seçenek çıkmaktadır. İlki soruşturma inceleme adil yapılmamıştır. İkincisi soruşturma gerektiği gibi yapılmış, teftiş kurulu önerilerini sunmuş ancak buna rağmen il-ilçe milli eğitim müdürleri en alt sınırdan ceza vererek okul müdürünü koruma yola gitmiş ve küçük cezalarla sonuçlandırılarak yeniden müdür olarak aynı okula görevlendirme yapmıştır. Her iki halde de durum kabul edilebilir olmayıp, çocuklarımıza dürüstlüğü, adaleti ve doğruyu öğretmesi gereken eğitim kurumunda yaşananlar, velilerimizi de oldukça rahatsız etmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı, soruşturma incelemenin yeniden bakanlık müfettişleri tarafından yapılması ve varsa sorumluların cezalandırılması için hazırladığımız dilekçeleri Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kuruluna göndereceğiz. Ayrıca Meclis’te grubu bulunan tüm parti grup başkanvekillerini de durumdan bilgilendirip, Milli Eğitim Bakanına sorulmasını isteyeceğiz.”