Sorumlular değil, işçi tutuklandı

Emek Servisi

Adana’nın Yüreğir ilçesinde kule vinçten düşen inşaat malzemeleri yüklü kovanın altında kalan 2 işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan vinç operatörü tutuklandı. İki işçinin öldüğü iş cinayetine ilişkin şirketten ise herhangi bir yetkili tutuklanmadı.

TOKİ ihaleleri ile de inşaatlar yapan Dizmanlar İnşaat’a ait şantiyede ölen işçilere ilişkin soruşturmada gözaltına alınan vinç operatörü Murat D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Atakent Mahallesi’nde Dizmanlar’a ait site inşaatında, 21 Eylül’de kule vinçle taşınan kova halatın kopması sonucu zemine düşmüş, kovanın altında kalan 41 yaşındaki Tahir Çeri ile 51 yaşındaki Erdal Sağır hayatını kaybetmişti. İşçilerin ölüm haberini alan yakınları şantiyeye gelmiş, burada isyan eden işçi yakınlarına polis müdahale etmişti.