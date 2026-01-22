Sorumlular hesap verecek

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangının birinci yılında, hayatını kaybeden 78 kişi için dün anma programı düzenlendi. Aileler ve yurttaşlar, yangının meydana geldiği saat 03.17’de otelin önünde bir araya geldi. Otelin önüne hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının konulmasının ardından karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı, dilek balonları uçuruldu. Yaşamını yitirenlerin isimleri ve "melek figürleri", lazerle otelin ön cephesine yansıtıldı. Yakınlarını kaybedenler; yangının, hatalar, kusurlar, kasıtlarla faciaya döndüğünü söyledi.

NİYE SUSUYORSUNUZ?

İzzet Baysal Caddesi’nden Anıtpark’a yürüyen yurttaşlar, ellerinde otelde ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdı. 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, “Savcılığın düzenlediği bilirkişi raporunda olayda birinci derece sorumlu olanlardan birinin Turizm Bakanlığı olduğu ortaya kondu. Bir yıldan beri Turizm Bakanı görevde. Bizim sabrımız tükendi. AKP’lilere seslenmek istiyorum. Turizm Bakanlığı bütçesi görüşülürken gerek Adalet Komisyonu’da gerek Meclis kürsüsünde bir taneniz bile vicdan sahibi olarak çıkıp da ‘istifa et, sorumlular yargılansın’ niye demediniz” dedi.

Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9’uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ise “Ben evladımı öpüp koklayarak toprağa veremedim. Yüzünü açıp bakamadım. DNA testi ile benim evladımı tespit etmişlerdi. Evladım çıkmış olmasına rağmen arkadaşı ile beraber, içeride kalan canların yardım çığlıklarına duyarsız kalmayarak tekrar girdiler. Bunu yapması gereken işletme sahipleri ise bir paçavra gibi hiç kimseye haber vermeden otelden kaçtılar. Kaçarken de birbirleriyle iletişime geçerek hiçbir misafire haber vermeyin düsturuyla hareket ettiler. İşletme sahibinin yakını, işletmecisi, işletme sahibi ya da oradaki personelden hiç kimsenin ne canına ne hayatına hiçbir zarar gelmedi. Bu tesadüf olamaz” ifadelerini kullandı. Atatürk anıtına karanfillerin bırakılmasıyla anma programı sona erdi.