Sorumlular suçu birbirlerine attı

Ankara’da 15 Ağustos 2022’de ‘’Merkez Ankara’’ inşaatında şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle perde kalıpların devrilmesi sonucu meydana gelen iş cinayetinde, staj yapan iki mühendislik öğrencisinin ölmesi, bir stajyer öğrencinin de yaralanmasına ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada, altıncı duruşma dün yapıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan tutuksuz sanıklar Pasifik İnşaat’ın taşeron firması Bozbaşoğulları İnşaat’ın işveren vekili olan İnan Yücel ile aynı firmada ustabaşı Bayram Yüksel, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol, Pasifik İnşaat Proje Müdürü Sinan Kar hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, inşaatta beton bloklar altında kalarak ağır yaralanan stajyer öğrenci Ege Kıratlı ve hayatını kaybeden Emre Çetin’in babası İsmail Çetin, hayatını kaybeden Taha Öztürk’ün babası Zeki Öztürk de katıldı.

Müşteki Avukatı Murat Yıldız ‘’Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hazırladığı kusur raporda firmaların kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bozbaşoğulları firması yüzde 25, Pasifik İnşaat ise yüzde 75 kusurlu olarak tespit edilmiştir. Bu firmaların tam kusurlu olduğu ortada. Yargılanan Bozbaşoğulları’nın işveren vekilleri var ama Pasifik’in yok. İnşaat işçisi, kalıp ustası yargılanıyor ama firmalardan işveren ya da işveren vekili sıfatıyla yargılanan kimse yok. Şirketlerin yetkilileri ya da patronları ya da işveren vekilleri de huzura getirilerek beyanlarının alınması gerekir’’ diye konuştu. Öte yandan Bozbaşoğulları İnşaat’ın vekili Pasifik şirketini, Pasifik şirketi ise YÖK ve üniversiteyi işaret etti. Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının uygulamasının devamına karar verirken avukatların Pasifik İnşaat’ın yetkilerinin dinlenmesi talebini yine reddetti. Bir sonraki duruşma 15 Nisan’a ertelendi.