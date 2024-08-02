Sorumlular yargılanmalı

Samandağ’da yapılan 424 adet TOKİ konutunun depreme karşı dayanıksız olduğu iddiaları üzerine Avukat Irmak yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Irmak, “Facianın sorumlusu bizler olmayacağız” dedi.

Haber Merkezi

Avukat Cuma Irmak, 6 Şubat depreminin ardından Hatay Samandağ’daki Mağaracık Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarının depreme karşı dayanıksız olduğu ve malzemeden çalındığı iddialarının ardından sorumlular hakkında Hatay Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Irmak, "Olası bir depremde bu konutlarda meydana gelecek bir facianın sorumlusu bizler olmayacağız" dedi. Irmak, "İnşaatların bağımsız yapı tarafından denetlenmeli" talebinin de reddedildiğini kaydetti.

‘TOPLUMA KARŞI SUÇLAR’

Yapımı devam eden deprem konutların depreme dayanıksız olduğu iddiaları geçen hafta gündeme geldi. İnşaattaki bazı blokların duvarlarındaki demirlerin görünmesi dikkat çekmiş, iddiaların ardından inşaatı yapan firma alelacele binada hatalı olan yerlerin üzerini sıva ile kapatmıştı. Bunun üzerine Avukat Irmak, önceki gün inşaatlarını üstlenen taşeron ve müşavir firmalar, yapı denetim kuruluşu yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, şantiye şefi gibi kişi ve kurumlar hakkında "görevi ihlal ve topluma karşı suçlar" cezalandırılmaları istemiyle suç duyurusunda bulundu.

Irmak, suç duyurusunda özetle şu ifadelere yer verdi: "Yapımı devam eden konutların, ilgili mevzuatlara uygun yapılmadığı ve yapılarda ciddi hataların olduğu görülmektedir. 26.07.2024 tarihinde TOKİ resmi sayfasında, hataların doğru olduğu ve tamiratlarının yaptırıldığı beyan edilmiştir. Aynı açıklamada olumsuz görüntülerin tamiratlarının teknik şartnameye uygun olarak yapıldığı beyan edilmiştir. Bu açıklamalar çok önemlidir. Şöyle ki, yüklenici firmanın teknik şartnameye ve ilgili mevzuata göre inşaatları yapmadığı TOKİ'nin yapmış olduğu resmi açıklama ile tescillenmiştir. Ayrıca fotoğraflara yansımayan yüzlerce hata mevcuttur. TOKİ ihalesini alan şirketler kamu görevi üstlenmiş olmaktadırlar. Yapmış oldukları işleri kamu adına yaptıkları aşikardır. Müşavir firma ile ana firma arasındaki ilişki araştırılmalı, rüşvet iddiaları dikkate alınmalıdır. İleri yıllarda meydana gelecek olası bir depremde bu konutlarda meydana gelecek bir facianın sorumlusu bizler olmayacağız."