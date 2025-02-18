Sorumlular yargılansın!

Haber Merkezi

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen kaçan maden ocağında kayıtsız çalıştırılıp katledilen Afganistanlı mülteci işçi Vezir Mohammad Nourtani’nin, yarın görülecek olan karar duruşmasına çağrı yaptı. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşma öncesinde İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde açıklama yapıldı.

‘KABUL ETMİYORUZ’

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı üyesi Yıldız Önen, Nourtani’nin davasının mütalaasının açıklandığını ve “iş kazası” olarak tanımlandığını anımsattı. Yıldız Önen, Nourtani’nin ölümünün “ırkçı bir iş cinayeti” sonucu meydana geldiğini vurguladı.

Önen şöyle konuştu: “Nourtani’nin kaçak ocaklarda çalışmak zorunda kalan, patronlar tarafından ‘harcanabilir işçiler’ olarak görülen ve yaşamına kastedilen binlerce göçmenden biri. Patronların gözünde işçilerinin yaşamının kaçak madenlere kesilen para cezasından daha ucuz olduğunu, göçmen bir işçinin bedeninin yakılmasının hastaneye götürülmesinden daha kolay göründüğünü biliyoruz. Patronların cezasızlıkla ödüllendirilmek istendiği iş cinayetlerinden birini daha kabul etmiyoruz” diye belirtti.