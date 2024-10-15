Sorumlular yargılansın diyenler gözaltında

Haber Merkezi

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde, bungalov projesi kapsamında yapılacak ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar için adalet mücadelesi veren yurttaşlara yönelik operasyonlar sürüyor.

Son olarak Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gökhan Genç, bir kez daha ifade vermeye gittiği karakolda gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle ifadeye çağrıldığı belirtilen Genç, savcılık kararıyla geceyi gözaltında geçirirken bu sabah savcılığa ifade verecek.

Genç, Reşit Kibar’ın öldürülmesinin ardından daha önce iki defa daha ifadeye çağırılmıştı. İlk ifadeye çağrılışı Reşit Kibar, Metin Lokumcu ve Narin Güran için düzenlenen fidan dikme etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle “yargı mensuplarını etkilemeye teşebbüs”le suçlanması üzerine olmuştu. İkincisi ise Reşit Kibar’ın öldürüldüğü saldırıda kullanılan silahın sahibi ve saldırının azmettiricisi Fikret Merttürk’ün şikâyeti üzerine olmuştu.

Yaşanan gözaltıya ilişkin tepkiler yükselirken daha önce Kibar’a sahip çıkan Dursun Ali Koyuncu, Mutlu Akyüz ve Yıldıray Kibar’ın ise tutukluluğu sürüyor.

Genç’in gözaltı kararıyla ilgili SOL Parti Hopa bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Borçka Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gökhan Genç sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır. Reşit Kibar’ın katledilmesinde sorumluluğu olanlar serbest dolaşırken sorumlular yargılansın diyenler gözaltına alınıyor. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Halkevi Hopa Şubesi tarafından yapılan paylaşımda da gözaltıların takipçisi olacağı duyurulurken “Genç yalnız değildir” denildi. Kibar’ın ölümüne ve iki yurttaşın yaralanmasına yol açan Muhammet Ustabaş tutuklanırken Kibar’ı öldüren silahın ruhsatlı sahibi Fikret Merttürk serbest bırakılmış daha sonrasında ise adalet talebiyle eyleme geçen yurttaşlar hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilmişti.