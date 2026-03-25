Sorumluları koruyan yargı istemiyoruz

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025’te Ravive Kozmetik’te çıkan ve 3’ü çocuk, 6’sı kadın 7 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davanın ilk duruşması, Kandıra’daki Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde dün başladı. Savcılığın talimatıyla duruşma salonuna telefon ve bilgisayar gibi hiçbir dijital aracın alınmasına izin verilmedi. Ailelerin avukatları, cezaevi savcısının “telefonları almayın, sadece avukatlar girsin, yer yok” gibi gerekçeler öne sürdüğünü belirterek karara tepki gösterdi. Aileler “Sorumluları koruyan yargı istemiyoruz” diyerek adalet çağrısını yineledi.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde dün görülen davanın ilk duruşması için aileler Kandıra’da bulunan Kocaeli Cezaevi’ne geldi. Kapıda jandarma engeliyle karşılaşan ailelerin içeri telefonlarıyla girişi “Hakim ve savcılığın kesin talimatı var” denilerek engellendi. Gazetecilerin de elektronik cihazla kampüse alınmayacağı söylendi. Dava yoklama ve katılma taleplerinin değerlendirilmesi ile başladı. Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Kocaeli Bursa ve Sakarya baroları ile ÖHD ve Kocaeli Kadın Platformu’nun katılma talepleri reddedildi. Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ailelere destek vermek ve duruşmayı izlemek için geldi. Dava avukatları, basının malzemeleriyle birlikte içeri alınmaması nedeniyle duruşmaya girmeme kararı aldı. Avukatların duruşmaya katılmamasının ardından kampüs önünde basın açıklaması okundu.

Avukat Sevgi Evren, soruşturma sürecinin bugüne kadar eksik ve taraflı yürütüldüğüne dikkat çekerek "Özellikle kamu görevlileriyle ilgili yürütülen soruşturmada aylar geçmesine rağmen bir adım yol gidilmemiş, sorumlular yargı önüne çıkarılmamıştır. Sadece kâğıt üzerindeki sahiplerin ve iş güvenliği uzmanlarının tutuklanması yeterli değildir. Biz biliyoruz ki; sorumlular daha fazla" dedi.

İFADEYE BİLE ÇAĞIRILMADILAR

Evren "Ravive/Lykke Kozmetik ile iş yapan, bu sömürü düzeninden kâr sağlayan Ali Osman Akat ile Lider Kozmetik ve Rebul Kozmetik gibi firmalar bu can pazarının doğrudan sorumlusudur. Ali Osman Akat ve ravivenin sahibi yeğenleri birlikte bu şirketi yönetmiştir. Sadece firma sahipleri ve İSG uzmanları değil; Ali Osman Akat, Lider Kozmetik ve Rebul Kozmetik gibi firmanın iş ortağı olan tüm yapılar bu katliamdan yargılanmalıdır. Bu haliyle Katledilen canlarımızın emekleriyle yaratılan zenginliği paylaşanlar soruşturmaya dahil edilmedi. Özellikle şirketlerin ortağı Ali Osman Akat, yeğenlerini kaçırırken yakalanmasaydı belki şu anda yurt dışında olacaktı" diye konuştu. Evren, şöyle devam etti:

"Kaçak binaya yıkım emri verip uygulamayanlar, şikâyetlere rağmen denetim yapmayan Çalışma Bakanlığı müfettişleri ve belediye yetkilileri neden hâlâ görevlerinin başındalar. Gerekçeleriyle birlikte isim isim savcılığa sorumlular listesi vermemize rağmen neden hâlâ ifadeye bile çağrılmadılar? 18 yaşından küçük çocuklarını, annelerini ve kardeşlerini kaybeden aileler olarak soruyoruz: Kimi, kimden koruyorsunuz? Talebimiz nettir: Tehlikeli kimyasallarla çalışan, ruhsatsız ve kayıt dışı çocuk işçi çalıştıran bu "ölüm tesisi"nin varlığına göz yuman her bir yetkili yargılanmalıdır. Biz sevdiklerini kaybeden aileler olarak; vardiya amirinden belediye başkanına, marka sahiplerinden müfettişlere kadar her bir sorumlunun hesap vermesini istiyoruz. Davamızı cezaevi kampüslerine de götürseniz, dünyanın öbür ucuna da götürseniz adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Adalet İstiyoruz!"

Avukatların ardından benzer katliamlarda hayatını kaybeden işçilerin yakınları da konuştu.

AYNILARINI BİZ DE YAŞADIK

2020'de Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada katledilen 7 işçiden biri olan Halis Yılmaz’ın babası "Yaklaşık 6 sene oldu, buradakilerin aynısını biz de yaşadık. Bu davalarda ne hikmektse kamu görevlilerine dokunulmuyor. Patronun arkası sağlamla bir şey olmuyor" dedi. Halis Yılmaz'ın kardeşi ise "Dilovası’nda kaçak depoda katledilen 7 işçinin adaleti için buradayız. Hendek davasının karar duruşmasında bu cinayet düzenine daha kaç kişi lazım diye sormuştum. Yine aynısını soruyorum" ifadelerini kullandı.

PİŞKİN SAVUNMA

İlk savunması alınan tutuklu sanıklardan Ravive Kozmetik’in resmi yetkilisi İsmail Oransal, şirketteki yönetim pozisyonunun sadece kâğıt üzerinde olduğunu savundu.

Radyo, sinema ve televizyon bölümü mezunu olduğunu belirten Oransal, şirket yapılanmasına ilişkin şunları anlattı: "Burada olma sebebim kâğıt üzerinde yönetici olmam. Anne tarafım yıllardır kozmetikçilik yapıyor. Babam da boşanınca ben ve abim Ali Altay’dan fabrika açmamızı istedi. ‘Covid sayesinde kolonya satışları arttı’ dedi. Borçları var diye şirket bizim üstümüze oldu. Abimle benim dünyaca ünlü iki markamız var. Biri de kadınların çok sevdiği She Vec’tir. Aylardır Trendyol’da en çok satan marka. Ben Ravive’de kimsenin işini bilmem. Biz babama fason ürettiriyorduk. Ben sürekli yurt dışında fuarlara giderim en çok satan markayım. Bu fabrikanın tüm sorumlusu babamdır” dedi.

Söz konusu fabrikanın 2021 yılında açıldığını söyleyen Oransal, "Sadece kâğıt üzerinde üzerimizdeydi. İşin yürütülmesiyle ilgili süreçlerle babam ilgileniyordu. Ravive üzerinden kendi markamızı satıyorduk" dedi.

BEN DEĞİL, BABAM BİLİRDİ

Sanık Oransal, fabrikadaki "14 sigortasız işçi" ile "itfaiye ve iş güvenliği raporlarına" ilişkin sorular üzerine ise şu ifadeleri kullandı: "Kimin sigortasız çalıştırıldığını ben değil, babam bilirdi. İtfaiye raporu veya iş güvenliğinden de haberim yok, çünkü orası babamın iş yeriydi. E-ticaret uzmanı olarak kendimi tanıtabilirim. Son 2 ayda çok krem satışımız vardı. Ravive’nin 100 binin üzerinde takipçisi vardı. Bu sebeple Ravive’yi bırakıp başka bir şirket açmadım, çok takipçisi olması sebebiyle. Hayatım boyunca üretim tecrübem olmadı, ben e-ticaret ile uğraşıyordum. Yakalandığımda yanımda yeşil pasaportumun bulunması tamamen işim gereğiydi. Haberi aldığımda evden eşofmanla çıkmıştım."

MALINIZ BATSIN

Müşteki avukatının "Ölenlerin isimlerini öğrendiniz mi" sorusuna sanık, "Televizyonda gördüğüm kadar" yanıtını verdi. Bunun üzerine hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir’in babası ise "Kızım bağıra bağıra can verdi. Malın batsın" diyerek tepki gösterdi.

İŞÇİLERE EMİR VERİYORDU

Sanığın savunmalarının ardından müşteki Emine Bulut da söz aldı. Bulut, "Songül Yılmaz’ın kardeşiyim. Ben de orada çalıştım. İsmail kendisi bize makineyi getirdi 2023 yılında. Emir veriyordu çalışanlara. İsmail, 1 ay boyunca krem dolumu yapılırken oradaydı" dedi. Sanık Oransal, Bulut’un bu söylemlerini kabul etmedi.

Savunmaların ardından duruşma bugün saat 10.00’a ertelendi.