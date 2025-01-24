Sorumluların cezalandırılması için kamuoyu takipçi olmalı

Haber Merkezi

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Sınar, sorumluların cezalandırılması için kamuoyunun takipçi olması gerektiğini kaydetti. Sınar, "Sorumlulukların en alt düzeydeki çalışanlara devredilmesi engellenmeli ve asıl sorumlular cezai yaptırımla karşı karşıya kalmalıdır" diyerek, sürecin şeffaf bir şekilde takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sınar, "Otel, bir turizm işletmesi ve bu tarz işletmelerin denetimiyle ilgili mevzuatımızda bir yönetmelik bulunuyor. Yönetmelik denetim yükümlülüğünün Turizm Bakanlığı’na ait olduğunu açıkça belirtiyor” dedi. Sınar, oteldeki yangın güvenliği ile ilgili mevzuatın da önemli olduğuna dikkat çekti. "Otelin, Belediye tarafından kafe veya restoran gibi bölümler için aldığı yangın belgesi, tüm otel için geçerli değildir. Bu nedenle, yangın güvenliği, yangın dedektörleri ve merdivenleri gibi unsurların eksik olup olmadığı araştırılmalıdır" dedi.