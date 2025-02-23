Sorumluların tümü bir bir yargılanacak

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde bulunan ZSR Patlayıcı Fabrikası’nda 24 Aralık 2024’te meydana gelen ve 11 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin davada yeni bir gelişme yasandı. Patlamaya ilişkin Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame Balıkesir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Şirketin Müdür Vekili C.Y., Patlayıcı Mesul Müdürü S.B., İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü̈ H.Y.A. ve Patlayıcı Üretim Müdürü M.B. hakkında ‘‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’’ sucundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen dava resmen başladı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış̧ olması ve sanıkların tutuklu kaldıkları sürenin suçun niteliğine göre makul olması gerekçeleriyle C.Y., S.B. ve H.Y.A.’nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Patlayıcı Üretim Müdürü M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.B.’ye yurtdışına çıkış yasağı verilirken, belirli aralıklarla adli kontrol çerçevesinde imza vermesine hükmedildi.

DURUŞMA MART AYINDA

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sunulan iddianamede, fabrikadaki yönetim zafiyetleri ve güvenlik önlemlerinin eksikliğinin patlamanın temel nedenleri olduğu vurgulandı. Bilirkişi raporlarında, fabrikada yeterli iş güvenliği önlemleri alınmadığı belirtilirken patlayıcı maddelerin depolanmasında kurallara uyulmadığı ve işçilere gerekli eğitimlerin verilmediği aktarıldı. Tanık beyanları da şirket yöneticilerinin bu eksiklikleri bildiğini ancak gerekli adımları atmadığını ortaya koydu.

Sanıklardan C.Y., S.B. ve M.B. bilirkişi raporlarında “asli kusurlu” bulunurken İş Güvenliği Müdürü H.Y.A. “tali kusurlu” olarak değerlendirildi. Sanıklar hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçundan dava açıldı. Hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin yakınları, sorumluların en ağır cezayı almasını talep ediyor. Duruşma 21 Mart 2025’te devam edecek.

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NE OLMUŞTU?

Balıkesir’in Karesi ilçesinde faaliyet gösteren ZSR Patlayıcı Fabrikası’nda 24 Aralık 2024’te meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetmiş, çok sayıda işçi yaralanmıştı. Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın yetkilileri ve sorumluları gözaltına alınmış, akabinde mahkeme süreci başlatılmıştı.