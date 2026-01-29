Sorumluya ödül memura ceza: Kamu zararına örtbas

Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Temmuz 2023 tarihinde 20 bin takım Hadislerle İslam isimli eser bastırdı. Basımın başkanlığa maliyeti, 11 milyon 60 bin TL oldu. Kitap, Diyanet’in satış siteleri ile internetteki kitap satış sitelerinden satışa çıkarıldı.

Çok sayıda satıldığı öğrenilen eserde büyük hata olduğu fark edildi. Aylar sonra fark edilen hata nedeniyle açığa çıkan kamu zararının 30 milyon TL’ye yakın olduğu öne sürüldü.

SORUMLUYA ÖDÜL

Hatalı basım nedeniyle on milyonlarca liralık kamu zararına yol açan yedi ciltlik eserin basımında sorumluluğu bulunan Y.Y, “Ödül” olarak nitelendirilebilecek bir göreve getirildi. Y.Y’nin, aylık 350 bin TL maaşla bir Avrupa kentine Din Hizmetler Ataşesi olarak atandığı belirtildi.

SKANDALA İNCELEME

BirGün’ün haberinin ardından konuyu incelemek üzere müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Müfettişin, bir Avrupa kentine Din Hizmetleri Ataşesi olarak atanan Y.Y’yi, “Kusur sahiplerinden biri” olarak nitelendirdiği ve “Zararın tazmini” talepli rapor düzenlediği kaydedildi.

Diyanet yönetiminin müfettiş raporuna karşın ataşeden hesap sormadığı savunuldu. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Olayda doğrudan sorumlu” olduğu belirtilen ataşe yerine, kitap içeriğiyle alakalı sorumluluğu bulunmayan ve grafik, tasarım, mizanpaj işlerini yapan bir memura ceza kesildi. Memurun, kendisine kesilen cezayla ilgili yargıya başvurduğu dile getirildi.

VİCDAN SAHİBİ YOK MU?

Yaşananlarla ilgili konuşan Diyanet kaynakları, şunları söyledi:

“Kamu zararını örtbas etmek için birileri tarafından yönetime, sürekli yanlış bilgiler aktarılıyor. Kurumda yapılan yanlışlar, yapanın yanına kâr kalıyor. Adli makamların, haberler üzerine resen soruşturma açması gerekir. Suçu olmayanlara idari cezalar verilerek konu örtbas ediliyor. Ortada 30 milyon TL’lik bir kamu zararı var. Bu zarara yol açan hatanın sorumluları kim ve bu zararı kimler karşılayacak? Vicdan sahibi bir yönetici yok mu? Eğer bu yanlışların üzerine gidilmez ise kuruma huzur gelmez.”