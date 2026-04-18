Sorun böyle çözülmez

Urfa ve Maraş’ta okullara düzenlenen silahlı saldırıların ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sorunun kaynağını tartışmak yerine anlık çözümler üretme derdinde. Okul çevrelerinde polis denetimlerini artıran ve girişleri kolluk gücüyle kontrol etmek gibi anlık tedbirleri öne süren bakanlık, şiddetin okul sıralarına inmesine neden olan asıl faktörleri görmezden gelmeye devam ediyor. Eğitim kurumlarını bilimsel ve laik temelden koparıp ideolojik bir kuşatmanın içine iten politikalar, okulları güvenli birer kamusal alan olmaktan çıkarırken güvenlikçi yaklaşımlar bu derin krizi örtmeye yetmiyor.

Eğitim sendikaları, okullardaki rehberlik servislerinin yetersizliğine, öğrenci başına düşen psikolojik danışman sayısının düşüklüğüne ve pedagojik yaklaşımların tasfiye edilmesine dikkat çekiyor. Anlık alınan önlemlerin sadece sonucu perdelediğini vurgulayan eğitimciler, öğrencileri umutsuzluğa ve şiddet sarmalına iten geleceksizlik kaygısının çözülmesi gerektiğini vurguluyor.

GÜVENLİKÇİ POLİTİKA ÇÖZÜM DEĞİL

Eğitim Sen Yükseköğretim ve Eğitim Genel Sekreteri Evrim Gülez, okullarda yaşanan şiddet olaylarının; derinleşen yoksulluk, artan eşitsizlikler, çocukların beslenme ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşadığı sorunlar, güvencesiz yaşam koşulları ve geleceksizlik duygusuyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Eğitimde şiddeti önlemenin yolunun, baskıyı artırmak, disiplin cezalarını ağırlaştırmak ya da güvenlikçi politikaları yaygınlaştırmak olmadığına dikkat çeken Gülez, “Kamusal, bilimsel ve laik eğitim anlayışını hayata geçirmekten geçmektedir. Okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri güçlendirilmeli, her okula yeterli sayıda uzman personel atanmalıdır. Sınıf mevcutları düşürülmeli, eğitim emekçilerinin çalışma koşulları iyileştirilmeli ve güvenceli istihdam sağlanmalıdır” dedi.

Gülez şu ifadeleri kullandı: “Bireysel silahlanmayı sınırlandıran, şiddeti teşvik eden unsurları ortadan kaldıran ve cezasızlık politikalarına son veren bütünlüklü bir toplumsal yaklaşım benimsenmelidir. Medya ve dijital platformlarda şiddeti özendiren içeriklere karşı kamusal denetim güçlendirilmeli; çocukları ve gençleri koruyacak politikalar hayata geçirilmelidir. Eğitimde şiddet, sistemin ürettiği bir sorundur. Bu nedenle çözüm de sistemi dönüştürmekten, eğitimi piyasacı ve otoriter anlayıştan kurtararak kamusal, bilimsel ve laik eğitim temelinde yeniden inşa etmekten geçmektedir.”

BAKANLIK SINIFTA KALDI

İstanbul, Ankara, Dersim ve Eskişehir’in yanı sıra pek çok kentte öğretmenlerin başlattığı

eylemler dün de devam ederken Bakan Tekin’in istifası istenildi. Eylemlerin bir kısmı şu şekilde:

• ANKARA:

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde başlattıkları Yaşam Nöbeti’ni dün 3’üncü gününde de sürdürdü. Açıklamada Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Bu şiddet ortamını ortadan kaldırmak için gerekli tedbirlerin alınmasını, gerekli psikolojik desteklerin sağlanmasını, okullara yeteri kadar rehber öğretmen, yeteri kadar psikolojik danışman sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

• İSTANBUL:

İstanbul Kadıköy rıhtımında düzenlenen eylemde ise asıl failin AKP iktidarının politikaları olduğuna dikkat çekildi. Bakan Yusuf Tekin’in istifası istenilen eylemde yapılan açıklamada, “Bakanlık hak olmaktan çıkarılan eğitimi cemaatlerin, tarikatların ve sermayenin emrine verdi. Sonuçta eğitim, eğitim olmaktan çıktı, bir kaos haline dönüştü. Bu Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınıfta kaldığını gösteriyor” denildi.

• DERSİM:

KESK Dersim Şubeler Platformu, eğitimde şiddeti İl Milli Müdürlüğü’ne yaptığı yürüyüşle protesto etti. Açıklamada konuşan Eğitim Sen Dersim Şube Başkanı Mehmet Aşkın, şiddetin birikmiş sorunların sonucu olduğunu belirtti. Aşkın cemaat ve tarikatlarla yapılan protokoller ile çeşitli yapıların okullarda varlık göstermesinin bu sürecin somut göstergeleri olduğunu dile getirdi.

• ESKİŞEHİR:

KESK Eskişehir Şubeler Platformu, okullarda artan şiddete karşı dğn Yediler Parkı’nda 24 saatlik oturma eylemi başlattı. Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, okulların şiddetin mekânı haline geldiğini vurgulayarak “Eğer gerekli tedbirler alınsaydı failler önlenebilir, saldırılar engellenebilirdi. Yaşananlar tek başına ele alınamaz, şiddet münferit değildir” diye konuştu.

URFA’DA ÖĞRETMENE SALDIRI

Urfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, bıçakla öğretmene saldırmak istedi. Bıçaklı saldırgan polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda son anda engellendi.

Veli, gözaltına alınarak emniyete götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

BOMBALI SALDIRI TEHDİDİNE TUTUKLAMA

İstanbul’da, Maraş’taki saldırıyla ilgili mesajlaşma uygulaması üzerinden bomba fotoğrafı paylaşan ve bombalama yapacağı yönünde mesajlar attığı belirtilen lise öğrencisi, tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan çocuğun evinde hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı bulundu.

Öte yandan Samsun'da, "okullara saldırı olabileceği" yönündeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle 7 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerinden 6’sının 18 yaşından küçük olduğu öğrenilirken şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OKUL GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Maraş’ta 14 yaşındaki İ.A.M.'nin silahlı saldırı düzenlediği Ayser Çalık Ortaokulu geçici olarak kapatıldı. Karar "çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri" doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından verildi. Burada eğitim gören öğrencilerin ise çevre okullara nakledileceği belirtildi. Okulla ilgili nihai kararın ise ilerleyen süreçte verileceği bildirildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Fail İ.A.M.’nin atış talimi yaptığı poligonda görevli polis M.Y. görevden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, İ.A.M'nin babası U.M. ile birlikte 13 Nisan'da bir poligonda atış yaptığının tespit edildiği ifade edildi. Poligon görevlisi polis M.Y.'nin aynı gün Valilik Makam onayı ile görevden uzaklaştırıldığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

5 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada olayda yaralanan öğrencilerin 8 öğrenciden 5’inin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi. Toplam can kaybının 9 olduğu belirtilen açıklamada 8 öğrencinin tedavilerinin farklı hastanelerde devam ettiği aktarıldı.