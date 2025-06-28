Sorun çok muhatap yok

Maraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapılan konutlar çürüklükler ve eksikliklerle dolu. Binalardaki eksiklikler güvenlik açığını da doğuruyor. Sık sık yurttaşların isyan ederek tepki gösterdiği TOKİ’lerden biri de Hatay’daki Gülderen TOKİ Konutları. Yurttaşlara yüksek bedellerle satışa sunulan ve “sağlam mühendislik” vaadiyle yapılan konutların inşaatında hatalar var. Su sızıntıları ve hatalı beton dökümleri gibi problemler nedeniyle TOKİ konutlarının güvenli olmadığını düşünen hak sahipleri, yetkililere çağrı yapsa da bu duruma kayıtsız kalındığını kaydetti.

Konutlarda yaşayan yurttaşlar, paslı petek, duvar çatlakları, düzgün yerleştirilmeyen, kırılan camlar ve fayanslar gibi sorunlar bulunduğunu söyledi.

Yurttaşlar sorunları şöyle anlattı:

“Defalarca kayıt oluşturmamıza rağmen her seferinde gelip inceleneceği söylense de kimse gelmedi. 2 günde bir uzun süreli su kesintisi oluyor. Çöplerimizi alan dahi yok, temizlik çevre düzeni yok. Asansörler son 1 aydır çalışıyor ama sürekli bozuluyor. Yangın merdivenimiz yok. Bina sıfır olmasına rağmen tuvaletlerden su akıyor. Borular sağlam değil. Kanalizasyon akıntısı da var. Bu sinekleri de artırıyor bu şekilde hastalıklar da artacak. Geçen yağışlarda duvarlardan su sızdı. Yarım yamalak iş yapılmış. Yetkililer buraya gelerek sorunları incelemeli ve çözüm bulmalı.”

Aidat artışlarına da dikkat çeken yurttaşlar, şöyle devam etti: “Son 6 ayda aidatlar 3 kez zamlandı. 630 TL’den sonra 880 TL oldu şu an 1900 TL. Hiçbir çalışma yapılmadan bu kadar aidat ödememiz normal mi? Binalar depremin ardından yapıldı ama yine eksik yine sorunlu. Biz muhatap bulmak istiyoruz.”