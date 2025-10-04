Sorun siyasetin kendisi: Batağın nedeni AKP

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı, “Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele eylem planına” tepki gösterdi.

Erdoğan’ın, “İnternet ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla sanal kumar büyüdü” sözlerini anımsatan Bakırlıoğlu, “Cumhurbaşkanı, sanal kumarın yarattığı yıkımı yeni mi fark ediyor? Oysa bu tabloyu bizzat AKP yarattı” dedi.

Bakırlıoğlu, Milli Piyango’nun AKP döneminde özelleştirildiğinin de altını çizdi. İdarenin, iktidara yakın bir sermaye grubuna devredildiğini de vurgulayan Bakırlıoğlu, “Kazı Kazan benzeri slot oyunları, özelleştirme ile birlikte internet üzerinden yasal hale getirildi” diye konuştu.

Milli Piyango’nun internet sitesinde kumar bağımlılığını tetikleyen simge ve efektler kullandığı, bedava deneme seçenekleriyle yurttaşı oyunlara teşvik ettiğini savunan Bakırlıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bunları yapan yasadışı çeteler değil, bizzat AKP’nin peşkeş çektiği Milli Piyango’dur. AKP, vatandaşı korumadı, bağımlılığa sürükledi. Ekonomik kriz, işsizlik, umutsuzluk insanları bu tür yollara itebiliyor. Erdoğan sorunu ‘Siyaset üstü’ bir sorun gibi gösteriyor ama sorun siyasetin ta kendisi. Önce yurttaşları bağımlılığa sürükleyen politikalarının hesabını versinler.”