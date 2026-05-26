Sorun tatil süresi değil kriz

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması iktidar tarafından turizm sektörüne adeta ‘‘nefes’’ olarak sunuldu ancak tablo çok fazla değişmedi.

Çünkü sorun tatilin süresi değil, milyonlarca yurttaşın tatil yapabilecek ekonomik gücünün olmaması.

Ulaşım, konaklama ve yeme-içme fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle bayram tatili geniş halk kesimleri için lüks haline gelirken, sektör temsilcileri de geçici dolulukların yapısal krizi çözmediğini söyledi. Turizmciler ‘‘9 değil 99 gün tatil olsa da sektörün sorunları çözülmez’’ dedi.

Bayram tatilinin uzatılmasıyla birlikte rezervasyonlarda sınırlı bir artış yaşansa da yurttaşların harcamalarında temkinli davrandığı görüldü.

Geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşların önemli bölümü bayramı evde geçireceğini belirtirken, artan fiyatlar tepkiye yol açtı.

Yurttaşlar, ‘‘Tatil bizim için lüks oldu’’ derken, memleket ziyaretlerinin bile maliyet nedeniyle yapılamadığını söyledi.

Turizmci Murat Akbal ise tatil süresinin uzatılmasının tek başına çözüm olmadığını söyledi. Ekonomik koşulların yurttaşın tatil kararlarını doğrudan etkilediğini vurgulayan Akbal, “9 günlük tatil sektöre moral verdi ancak vatandaş artık yalnızca tatil süresine değil, cebindeki bütçeye bakıyor. Ulaşım, konaklama ve yeme-içme maliyetleri ailelerin kararını zorlaştırıyor"" dedi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA

Bayram yoğunluğuna rağmen sektörün ekonomik açıdan rahatlayamadığını belirten Akbal, artan maliyetlerin işletmeleri zorladığını söyledi.

Türkiye Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) İletişim Başkanı Kenan Karabulut, turizm sektöründe bir hareketlilik yaşansa da, sahadan gelen veriler tablonun beklentilerin çok altında kaldığını gösterdiğini söyledi.

Karabulut, özetle şunları kaydetti: ‘‘Otel sahipleri ve acentelerden gelen bilgilere göre, sektör genel bir gerileme dönemiyle karşı karşıya. Azalan turist sayısı nedeniyle işletmeler fiyatları normal seviyelere çekmeye çalışıyor. Sektördekiler hedeflere ulaşılamamasındaki en büyük etkenin fahiş yol maliyetleri olduğunu söylüyor. Benzin fiyatları, otoban ücretleri, otobüs ve uçak biletlerindeki ciddi artışlar, dört kişilik bir ailenin ulaşım masrafını tek başına devasa bir yüke dönüştürdü. Mevcut ekonomik tablonun ve yüksek maliyetlerin etkisiyle yurttaşlar Akdeniz ve Ege gibi rotalar yerine, İstanbul gibi büyükşehirlere yakın mesafeleri tercih etti. Akdeniz ve Ege’de beklenen yoğunluk yakalanamazken, bu sınırlı hareketlilik turizmciler için kalıcı bir iyileşmeden ziyade, yalnızca bu ayı atlatmalarını sağlayan ‘can suyu’ veya ‘pansuman’ niteliğinde kaldı.’’