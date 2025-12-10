Soruna reçete yazılacak

CHP’de, 39’uncu Olağan Kurultay’ın ardından oluşturulan yeni Merkez Yönetim Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. CHP Lideri Özgür Özel'in toplantıda yeni A Takımı’na, “Mücadele” mesajı verdiği öğrenildi.

Toplantıda, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri, yeni dönemin yol haritası, miting takviminin yanı sıra güncel siyasi gelişmeler de ele alındı. Özel’in kurmaylarına, “Birlikte mücadele edecek, mücadeleden bir adım geri atmayacağız” dediği bildirildi. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kurultayın ardından gerçekleştirilen ilk MYK’de, “Türkiye’nin temel sorunları” ele alındı. CHP kurmayları, TBMM Genel Kurulu’nda devam eden bütçe maratonuna yönelik görüş alışverişinde bulunulduğunu da kaydetti. CHP kurmayları, “Türkiye’yi içinde bulunduğu kaostan, toplumsal muhalefete öncülük ederek çıkaracağız” değerlendirmesi yaptı.

MYK VE ADAY OFİSİ UYUMU

CHP’nin, 39’uncu Olağan Kurultay’da açıkladığı Parti Programı’nın hükümet programına çevrilmesine yönelik çalışmalar da MYK'da masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmalar için kadroların en kısa sürede belirleneceğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “MYK ve gölge kabine uyum içerisinde çalışmalı” uyarısında bulunduğu ifade edildi.

MYK toplantısında Özel’in, Türkiye’nin mevcut sorunlarına yönelik tespitlerin CHP’nin elinde olduğunu ifade ettiği ve “Reçetesi de bizde” yorumunu yaptığı belirtildi. Kurmaylarına, “CHP’nin Türkiye’yi yönetebilecek, Türkiye’nin mevcut sorularını çözebilecek kadrolara sahip olduğunu kamuoyuna anlatın” dediği bildirilen Özel’in, “Cumhurbaşkanı Aday Ofisi kadromuzu açıkladıktan sonra, çalışmaları hızlandırın" talimatı verdiği de dile getirildi.

USULSÜZLÜKLER DEŞİFRE EDİLECEK

CHP kurmayları, yeni döneme yönelik yol haritasıyla ilgili de bilgi paylaştı. CHP’nin 19 Mart operasyonları başta olmak üzere, CHP’nin kurumsal kimliğine yönelik olduğu değerlendirilen operasyonlara karşı yalnızca savunma pozisyonunda kalmayacağı anlatıldı. Bu kapsamda CHP’nin, “AKP dönemindeki usulsüzlüklerin deşifresi” için özel bir çalışma yürüteceği kaydedildi. Yolsuzlukların ortaya çıkarılmasına yönelik MYK’de de yeni bir birim kurulduğunun altını çizen CHP kaynakları, “Halka neden yoksul bırakıldığını anlatacağız” dedi. CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. İktidarın, CHP’li belediye ba file:///Users/grafik/Downloads/54967200864_4832be8340_o.jpg şkanlarına yönelik operasyonlar ve bazı belediyelere kayyum atayarak, “Milli iradeyi gasp ettiğini” kaydeden Emre, “Mart 2019 itibarıyla başlayan saldırılara ve tüm engellemelere rağmen CHP, 2024 yılında da seçimlerde birinci parti oldu. Bu sefer de yargı eliyle belediyelerimizi itibarsızlaştırmaya çalıştılar” diye konuştu.

Tutuklu yargılanan belediye başkanlarının sağlık sorunları yaşadığını vurgulayan CHP Parti Sözcüsü Emre, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hayatını kaybetme tehlikesi vardır. Eğer Böcek’e bir şey olursa bunun sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadesini kullandı. Emre’nin konuşmasının satır başlarında şunlar yer aldı:

“Dünkü hakim ise bol bol İmamoğlu ile polemiğe girdi. Belediye başkanlarımıza yönelik operasyonlar yalnızca şahıslar ve CHP ile ilgili değildir. Bu operasyonlar, milli iradeyi gasp etme girişimidir. Türkiye’nin en temel alanlarında tükenmişlik yaşandığını görüyoruz.

Meclis’e getirilen bütçede, Türkiye’deki orta sınıfın düşünülmediği, sermayenin öncelendiğini görüyoruz. Bu bütçe halkın değil, bir avuç sermayenin ve onunla birlikte ayakta kalmaya çalışan AKP’nin bütçesidir. Türkiye'deki en önemli sorun, adalet sorunudur. Meclis iradesinin tanınmadığı, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye hiçbir dönem bu kadar yozlaşmamış, bu kadar kötü yönetilmemişti.”