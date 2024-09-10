Sorunlar ancak sol bir bakış açısıyla çözülür

CHP, delegelerin tamamına yakının desteğiyle gerçekleşen tüzük değişikliğinin ardından Parti Programı değişikliğine hazırlanıyor.

CHP kaynakları, “Toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla” hazırlanacağını belirttikleri Parti Programı’nı, “CHP’yi iktidara taşıyacak program” olarak nitelendiriyor. Programın ekonomi başlığının, “Sol, sosyal demokrat bakış açısıyla” hazırlanacağı ifade ediliyor.

Tüzük Değişikliği Kurultayı’nı geride bırakan CHP, seçim çalışmalarına başlıyor. Bu kapsamda değiştirilecek Parti Programı da “CHP’yi iktidara taşıyacak program” olarak nitelendiriliyor.

GRUPLAŞMA İDDİASI

BirGün’e konuşan CHP kurmayları, Tüzük Değişikliği Kurultayı ile birlikte parti içi tartışmaların da geride kaldığını savunuyor. CHP’nin bundan sonra tek odağının yurttaşın sorunları olacağını dile getiren kurmaylar, “Parti içinde gruplaşma olduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı” diyor. CHP’liler parti içi muhalefet tartışmalarının örgütte bir karşılığı olmadığını savunuyor. CHP’nin yeni Parti Programı ile “Kapsayıcı refah üreten bir ekonomi politikasının” ortaya konulacağı kaydediliyor. CHP kaynakları, “Kişi başına düşen milli gelir” ve “Gayrisafi Milli Hasıla” ifadelerinin toplumda bir karlılığı olmadığını dile getiriyor. Bu doğrultuda, CHP’nin ekonomi politikasının, “Yurttaşın refahta olduğunu gösteren göstergeler” baz alınarak oluşturulacağının altı çiziliyor. CHP kaynakları, eğitimden sağlığa, adaletten toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlara kadar Türkiye’de mevcut sorunların ancak sosyal demokrat bakış açısıyla değiştirilebileceğini söylüyor. Parti Programı değişikliği kapsamında örgütlü ve örgütsüz olduğuna bakılmaksızın tüm sol kesimin görüşlerinin dikkatle kayda geçirileceği vurgulanıyor.

NEDEN DEĞİŞTİRİLİYOR?

CHP’de, “Parti programı neden değiştiriliyor?” sorusuna ise şu yanıt veriliyor: “Dünyadaki ve ülkemizdeki koşullar partimizin iktidarını hem zorunlu kılıyor hem de bizlere tarih karşısında büyük görevler yüklüyor. Parti programımızı iktidar hedefine uygun olarak dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan yeni sorunlar, fırsatlar ve meseleler karşısında partimizin tutumunu ve çözüm önerilerini yansıtacak bir içeriğe kavuşturmak gerekiyor. Otoriterleşmeye karşı demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yerleştirilmesi gerekiyor. Ekonomik krize ve güvencesizliğe karşı yeni bir kamuculuk, dengeli kalkınma ve emeğin savunulması mutlak hale geliyor. Afetlere ve iklim krizine karşı güvenli yaşam toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı kadın-erkek eşitliği, teknolojik yeniliklerin eşit paylaşımı ve adil kullanımı başta olmak üzere yeni dönemi biz ve ortaya koyacağımız yenilikçi politikalar şekillendirecektir.”