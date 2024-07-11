Sorunlar savaşlarla çözülmez

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Avusturya’yı ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna’da yaklaşık 3 yıldır süren savaşa dikkati çekerek, sorunların savaş meydanında çözülemeyeceğini söyledi. Modi, Viyana’da Başbakan Karl Nehammer ile görüştü.

Modi, 41 yıl sonra ilk defa bir Hindistan Başbakanının Avusturya’yı ziyaret ettiğini, bu açıdan çok tarihi ve önemli bir görüşme yaptıklarını söyledi. Nehammer de Modi ile Ukrayna savaşına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktararak, AB’nin kaygılarını paylaşma açısından çok önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.