Sorunları biliyoruz, çözeceğiz

Haber Merkezi

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Emek Partisi, TİP ve DEM’in Dersim’in Ovacık İlçesi’ndeki ortak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tekinoğlu çalışmalarını sürdürüyor. İlçede kooperatifler üzerinden istihdam sağlayacaklarını kaydeden Tekinoğlu, aynı zamanda ana dilleri olan Kırmançki’yi de daha da yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

SMF kontenjanından EMEP amblemiyle seçime girecek olan Başkan Adayı Tekinoğlu, Ovacık’ın sorunlarını bildiklerini ve buna dönük çözüm önerilerinin olduğunu söyledi. İlçenin doğasını koruyacaklarını belirten Tekinoğlu, çok büyük bir park ve kapalı otopark yapmayı düşündüklerini de ifade etti.