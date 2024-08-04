Sorunların üzeri hamasetle örtülmez

Instagram’ı kapatarak baskı politikalarını sürdüren iktidar, Filistin üzerinden de yeni bir milli beraberlik söylemi yaratmaya çalışıyor. Erdoğan yeni hamasetlerle gündemi değiştirmeye çalışsa bile halk bu yoksulluğu unutmaz.

POLİTİKA SERVİSİ

Ülkede bir yanda rejimin yönetememe krizi sürerken diğer yandan ekonomik kriz de derinleşmeye devam ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise son günlerde ardı ardına çıkışlarıyla bir kez daha gündemi belirleme çabasına girmiş durumda.

Temmuz ayı başında milyonların gözünü diktiği ara zammı geçiştiren, emekliye sus payı dahi denemeyecek bir artış yapan, buğdaydan, çaya, kayısıdan fındığa üretici kesimlerini de açlığa mahkûm eden Saray rejimi, halkın yoksulluğunu unutturacak hamleler geliştirmeye çalışıyor.

Toplumda gerilime yol açacak, ekonomik krizin nedenlerini ve sonuçlarını arka plana itecek gündemlerle ilerlemeye çalışan Erdoğan, ülke içerisinde hak ve özgürlüklere saldırmaya devam ederken dışarıda da ‘yapay’ çıkışlarla yine bir kahramanlık peşinde.

İÇERİDE BASKI POLİTİKALARI

Son bir aylık süreçte Saray rejiminin ardı ardına oluşturduğu gündemlerden bazıları şöyle:

• 9’uncu yargı paketiyle birlikte kadınların soyadı kullanımının kullanılmasının engellenmeye çalışılırken Meclis’e gelen pakette konu günlerce tartıştırıldı. Paketteki bu maddenin geri çekildiği söylenirken son karar Ekim’e bırakıldı.

• Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi ile iktidar bu kez de eğitim alanında bir gündem yarattı. Öğretmenleri rejimin birer kadro unsuru haline getirecek düzenlemeye karşı tepki büyük olurken, bu düzenleme de günlerce tartışıldı.

• Toplumu geren en büyük konulardan birisi ise hayvanların katledilmesinin önünü açan düzenlemeyi hayata geçiren düzenleme oldu. Yapılan onca protestolara, eylemlere rağmen Meclis’ten geçirilen düzenlemede Erdoğan da tüm muhalefet güçlerini hedef alarak gerili büyüttü. İktidarın çoğunluğu ile düzenleme yasalaştı.

• Ülke içerisinde kısıtlamaların en son örneğini ise önceki gün kapatılmasına karar verilen İnstagram adlı sosyal medya uygulamasının kapatılması oluşturdu. İktidar, İsrail’in vurulması sonucunda ölen Hamas Lideri İsmail Haniye’ye sahip çıkma iddiasıyla İnstagram’ı kapattı. Karara karşı çıkan AYM’yi de anında susturdu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanan AYM kararları, yüksek mahkemenin kendi sitesinde dahi yayınlatılmadı.

DIŞARIDA KAHRAMAN OLMA ÇABASI

İç siyasette kutuplaştırma siyasetini sürdüren Erdoğan, dışarıda da Filistin meselesi üzerinden yeni bir ‘milli birlik beraberlik’ manevrasını deniyor. Erdoğan’ın, ‘Karabağ’a, Libya’ya nasıl girdiysek İsrail’e de gireriz çıkışını, Hamas Lideri Haniye için ilan ettiği ‘yas’ takip ederken, Haniye adına hutbeler okutuldu, Erdoğan ise bir kez daha Filistin’in hamisi rolüne girdi. Devlet kadrolarınca milli birlik beraberlik söylemleriyle sosyal medya üzerinden ‘Erdoğan’ın yanındayım’ mesajları ile kampanyalar düzenledi.

Böylelikle toplumun can yakıcı sorunlarına değinmek zorunda kalmayan Erdoğan, vergi adaletsizliği, hayat pahalılığı, krizin emekçilerin sırtına yüklenmesi hakkında da cevap vermek zorunda kalmıyor.

HALKIN GÜNDEMİ YOKSULLUK

Ancak tüm bunlar karşısında Erdoğan’ın, tasarruf tedbirlerine karşı sokağa çıkan esnafların, düşük fiyatlar sonucu ürünlerini yakan çiftçilerin, açlık sınırının dahi altına mahkûm edilen emeklilerin, geleceksizliğe ve işsizliğe mahkûm edilen gençlerin gündemlerinin değiştirmesi kolay kolay mümkün gözükmüyor.

Son dönemde yapılan anketlere de yansıyan bu tabloya göre iktidarın oy oranları erimeye devam ederken Cumhur İttifakı seçmeni dâhil vatandaşların yüzde 80’inden fazlası, ekonominin kötü yönetildiği görüşünde. ASAL Araştırma’nın bir anketine göre ise iktidarın ve ona yakın medyanın dilinden düşürmediği konular, yurttaşların büyük çoğunluğunun neredeyse hiç gündemi değil. Haklarında yasa çıkarılan sokak köpeklerini sorun olarak görenlerin oranı yüzde 0.5 olurken yurttaşların, yaklaşık yüzde 85’i ekonomi, adaletsizlik, işsizlik ve istihdam gibi konuları birinci sorun olarak görüyor.