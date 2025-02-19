Sorunlarla ilgili muhattap yok

Dar gelirli yurttaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan ve sık sık iktidar tarafından seçim malzemesi yapılan TOKİ’nin yaptığı konutlar çürüklerle dolu. Bu TOKİ projelerinden biri olan Çorum’daki TOKİ Slimkent konutları peyzaj, altyapı sorunları bir yana yangın ve duman sensörleri dahi çalışmıyor.

Burada yaşayan yurttaşlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sık sık dilekçe verse de hiçbir yetkilinin dönüş yapmamasına tepkili. Aylardır gerek eylem yaparak gerek dilekçelerle iletişime geçmelerine karşın muhatap bulamamaktan yakınan yurttaşlar tedirgin olduklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

“TOKİ Genel Müdürlüğü’ne dilekçe de gönderdik, başvurmadığımız yer kalmadı. Firmaya yönlendirildiğine dair bir yanıt geldi ama alanda bir araştırma yapılmadı. İşlem yapılmıyor, eksiklikler giderilmiyor. Bir yıldır çağırıyoruz kimse ilgilenmiyor. Gelip baksalar da hemen yapılmayacak. Daire içi eksiklikleri isteyip bildirmemizi istediler, ona bile yanıt verilmedi. Merkezi sistem ile ısınıyoruz. Büyük farklarla ödeme yapıyoruz. Emekliler zaten ödeyemiyor. Ayrıca yangın ve duman sensörleri hâlâ aktif değil. Yangın çıksa haberimiz bile olmayacak. Biz bir an önce eksikliklerin giderilmesini ve en önemlisi bir muhatabımız olsun istiyoruz.”