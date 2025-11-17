Sorunlu eğitime devam

Haber Merkezi

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, birinci dönem ara tatilinin ardından bugün sınıflara dönecek. Eğitim-öğretim yılının ilk çeyreği bitti ancak okullardaki sorunlar çözülmedi.

Deprem bölgelerinde okul inşaatları tamamlanmadı, büyükşehirlerde temizlik ve güvenlik sorunları sürdü, ikili eğitim yaygınlaştı.

Eğitimde yaşanan sorunlardan bazıları şöyle:

•Kitap dağıtılamadı: MEB’in ücretsiz dağıtmakla övündüğü ders kitapları birçok okula ve öğrenciye ulaştırılmadı. Pandemi sonrası artan öğrenci sayısı göz önüne alınmadı, İzmir’de çoğunluğu 5’inci sınıfta olan on binlerce öğrenci ders kitapları olmadan sınavlara girmek zorunda kaldı. Ankara’da da en az 5 okulun öğrencileri, sınavlarına ellerinde ders kitabı olmadan girdi.

•Okul yemeği: OECD’nin araştırmasına göre Türkiye çocukların aç gittiği ülkeler içinde ilk sırada. Buna karşın velilerin bir öğün ücretsiz yemek talepleri duyulmuyor. Hatta anaokullarına verilen yemek dahi kaldırıldı. Taşımalı eğitimde dağıtılan yemek kısıldı. Okul yemeği talebi 2024-2028 Stratejik Plan’da da yer bulamadı.

•Taşımalı eğitim: Bu eğitim yılında yaşanan en büyük problemlerden birisi yine taşımalı eğitim oldu. Son yıllarda köylerine uzak okullara gitmek isteyen öğrenciler de ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Birçok ilçede taşımalı eğitim geçen yıl iptal edildi.

•Kırtasiye masrafları: Yine kırtasiye masrafları velilerin en önemli gündemi. Özellikle yoksul aileler bu problemi çok derinden yaşıyor. Birçok kalemde masraflar en az 3-4 kat arttı.

•Servisler: Bu senenin en önemli problemlerinden birisi servisler oldu. Bu sorun özellikle İstanbul, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde çok daha yakından görüldü. Ülke genelinde özellikle servis ücretlerine gelen zamlar aileleri çok zorladı.

•Özel okullar: En büyük problemlerin başında ise özel okullar geldi. Getirilen zam sınırları patronlar tarafından deliniyor. Özellikle servis, yemek ve kırtasiye ürünlerine getirilen ek zamlarla velilerin sırtına yeni yükler biniyor.

•İmamlar okulda: Eğitimde geçen en çok damga vuran tartışma konularının başında ÇEDES geldi. Diyanet’le yapılan protokolle hayata geçen uygulamayla imamlar okullara girdi, öğrenciler ise camiye. Tamamen eğitimi din odaklı hale getiren uygulama anaokuluna kadar indi.

•Vakıflar ve dernekler: 4+4+4’ten beri okulların ve eğitimin en önemli problemi olan gerici vakıflar ve dernekler de aynı şekilde devam ediyor. Başta Ensar, TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti olmak üzere birçok vakıf ve dernek, protokoller yoluyla eğitime adeta ortak oldu. Bu konuda alınan yargı kararları da MEB tarafından görmezden geliniyor. Tarikatlar da Kuran kursu adıyla açtıkları kaçak medreselerle eğitim alanında varlığını sürdürüyor.

•MESEM’ler: ÇEDES ve müfredat değişikliği kadar önem verdiği konuların başında mesleki eğitim merkezleri (MESEM) geliyor. Geçen yıl ve yaz boyunca iş kazalarında çocukların yaralandığı veya hayatını kaybettiği MESEM uygulaması AKP için olmazsa olmaz durumda.

•İkili eğitim: AKP’nin 4 yıl önce sürekli ‘bitireceğiz’ dediği ikili eğitim sistemi hâlâ hayatta. Kış saati uygulamasına geçilmemesi nedeniyle de özellikle ikili eğitimin olduğu okullarda okuyan öğrenciler zifiri karanlıkta okula gidiyor. Okuldan çıkış saati de karanlığa kalıyor.

•Deprem bölgesi: 6 Şubat depremlerinin üstünden iki yılı aşkın zaman geçti. Ancak hâlâ birçok sorun devam ediyor. Yıkılan onlarca okul yerine yenileri yapılamadı. Öğrencilerin önemli bir kısmı ya şantiyeye kurulan konteynerlerde ya da başka okullarda eğitimini sürdürmek zorunda kalıyor. Birçok okulda hâlâ ikili öğretim uygulanıyor.

•Kayıp çocuklar: Çocuklar okullardan uzaklaşmaya devam ediyor. Her yıl okuldan kopan çocuk sayısı artıyor. Özellikle kriz nedeniyle ailelerine ekonomik destek sunmak zorunda kalan ve tarikatların kıskacına giren çocuklar okuldan koparılıyor. Bakanlık bu konuda da bir adım atmıyor.