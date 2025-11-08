Soruşturma açabilecek misiniz?

Saray rejiminin muhalefete yönelik saldırıları tam gaz sürüyor. İBB'ye yönelik "Veri Uygulaması" soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen casusluk soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alınan Erdoğan’ın İBB seçmenlerinin kişisel bilgilerini "suç örgütü üyelerine" verdiği ileri sürüldü.

Savcılığın sevk yazısında, soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan rapor uyarınca, "İstanbul Senin" uygulaması içerisinden 4,7 milyondan fazla kişinin kişisel verilerinin yurt dışında iki farklı ülkeye gönderildiğinin tespit edildiği yazıldı.

AKIN GÜRLEK BAŞVURUSU

Öte yandan CHP dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında “Cumhuriyet savcılığı göreviyle bağdaşmayan özel görev üstlendiği” gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet dilekçesi sundu. Şikayet dilekçesinde, Akın Gürlek hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması talep edildi.

Dilekçede “Şikayet edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in hem başsavcılık görevini yürüttüğü hem de aynı anda kamu iştiraki olan, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip yabancı bir ülkede bulunan şirkette yönetim kurulu üyeliği yaptığı sabittir. Somut bu durumun Anayasamıza ve ilgili mevzuata aykırı olduğu tartışmasızdır." ifadeleri yer aldı.

Başvuruda ayrıca, Akın Gürlek’in başsavcı olarak görev yaptığı dönemde yürütülen soruşturmalarda "savunma hakkının kısıtlandığı, müdafilerin görevlerini yerine getirmelerinin engellendiği ve masumiyet karinesinin ihlal edildiği" yönündeki daha önceki üç ayrı şikayetin de derdest olduğu hatırlatıldı.

HSK’nin Gürlek hakkında soruşturma başlatması gerektiğini belirten CHP Lideri Özgür Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da göndermelerde bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"2022 yılı 8 Ocak günü "Bay Kemal birilerini havlatıyor. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Sizin sokak köpeklerinden ne farkınız var" şimdi bu ifadeleri kullanan kişi ‘Benim için ağzını bozdu hakaret etti' diyor. Köpeğine sahip çık dedim Sayın Erdoğan dedim. Bunu kime dediğimi bütün herkes biliyor, kimlere dediğimi bütün herkes biliyor. Ha Erdoğan'la ilgili şimdi cuma mübarek gün o ağzını bozduğunda neler söyledi saysam akşam haberde kullanamazsınız. Kullanamazsınız. Canlı veren arkadaş varsa yayından çıkmak zorunda kalır. O kadar edepsizlik ki benim ağzıma da yakışmaz. Sayın Erdoğan neler söyledi bize? Partimizin kadınlarına, insanlara neler söyledi?

MAAŞ ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hakimler Savcılar Kurulu'nun Akın Gürlek hakkında soruşturması açması lazım. Adalet Bakanı bunu yaparsa kendisine özel bir basın toplantısıyla teşekkür edeceğim. Bunu yapacak cesaretiniz var mı? Adalet Bakanı bunu yapmıyorsa HSK Başkanı olarak bu kadar açık bir ihlalde HSK ne iş yapacak? Bu HSK'yı niye seçiyorsunuz?