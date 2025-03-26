Soruşturma başlatılan Eğitim Sen MYK'ye ev hapsi verildi

Üniversite öğrencilerinin boykot eylemlerine destek vermek amacıyla dün (25 Mart) bir günlük iş bırakan Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları haklarında başlatılan soruşturma kapsamında bugün Ankara Adliyesi’nde ifade verdi.

Eğitim Sen MYK üyelerine, üniversite öğrencilerinin boykot eylemlerine destek verip 1 gün iş bırakma kararı aldıkları için açılan soruşturmada skandal bir karar çıktı.

Mahkeme, Eğitim Sen MYK üyeleri için 2 hafta ev hapsi cezası sonrası içinde adli kontrol şartı kararı verdi.

MYK üyelerimiz savcılıkta verdikleri ifadenin ardından ev hapsi istemiyle mahkemeye sev edilmiş ve bütün MYK üyelerimiz hakkında iki hafta ev hapsi ve sonrasında haftada bir imza atmak üzere adli kontrol tedbir kararı verilmiştir. Tıpkı diğer tutuklamalar gibi, MYK üyelerimize… pic.twitter.com/77WcvZVbTO — Eğitim Sen (@egitimsen) March 26, 2025

İfade vermeden önce açıklama yapıldı. Açıklamayı yapan Eğitim Sen Başkanı Kemal Irmak, şunları söyledi:

"Gariptir ki dün Milli Eğitim Bakanı sanki böyle bir kararı tüm eğitim kademelerinde almışız gibi, sanıyorum bize olan yaklaşımı, bakışı kininden olsa gerek. Kendisini sanıyorum yükseköğretimin, üniversitenin de bakanı olarak görüyor. Şöyle bir açıklaam yaptı; 'Bunlar hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatılacak.' Hadi karardan haberin yok sayın bakan, bunu anlarız. Ama bize adli soruşturma açılacağını siz nereden biliyorsunuz?

"BU OLUŞTURULAN KAOTİK ORTAMIN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ"

Bütün bunlar gösteriyor ki hukuk tamamen siyasallaşmış. Siyasal emirler doğrultusunda, toplumsal muhalefeti sindirmeye dönük bir araç haline getirilmiş ve biz de bu kapsamda bugün bir ifadeye çağrılmış durumdayız.

Köklü bir sendikayız, neyi ne için yaptığımızı da biliyoruz. Ve bu aldığınız karar, bir kez daha altını çiziyoruz. Bu oluşturulan kaotik ortam ki bunun sorumlusu biz değiliz. Bugün yargılanması gereken birileri varsa bu ülkenin çocuklarını geleceksizliğe sürükleyen birileri varsa bu iktidardır."

Ayrıca, Eğitim Sen'in iş bırakma eylemlerine katılarak binlerce öğrencinin boykotuna destek veren İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Dölek bu sabah gözaltına alındı.