Soruşturma başlatılan Ekol TV'nin yönetiminde dikkat çeken değişiklik

Kısa süre önce yayın hayatına son verdiğini açıklayan Ekol TV'nin yönetim kurulunda dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.

Dün Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan bilgilere göre Ekol Medya şirketi, Bişar Özbey ve Mirza Ekici’ye devredildi.

Ekol medya çatısı altında yayın yapan Ekran haber, muhabir İlker Turak’a, Darp Haber, Ekol TV Ankara Büro çalışanlarından Eray Görgülü'ye, YouTube kanalı ise kanalda Ekol TV'de sabah programı yapan ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ferhat Murat'a devredildi.

ÖZBEY: KANALI SATIN ALMADIK

Kanalın sadece stüdyosunu ve kamera sistemini kullanacağını belirten Bişar Özbey, Youtube kanalını televizyon kanalı gibi kullanmayı planladıklarını ifade ederek, "Biz Ekol TV’yi almadık. Bizim haberle işimiz olmaz. Biz sadece kanalın kamera sistemi. Stüdyolarını kullanma ve olursa da Ekol TV’nin frekansını satın almak istiyoruz. Satın alırsak da YouTube kanalımızı televizyon kanalına çevirmeyi planlıyoruz. Bizim YouTube yayınlarımız sporla alakalı olduğu için dolayısıyla spor yayınları yapmayı amaçlıyoruz. Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki ilanın amacı da bu. Bir kere daha söylüyorum. Biz Ekol TV’yi satın almadık” dedi.

EKOL TV HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Ocak'ta Ekol TV hakkında Ekim 2025 tarihi itibariyle kara para aklama iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü duyurmuştu. Soruşturma kapsamında kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Yönetim Kurulu üyesi Arif Çetin, Avukat Ersan Şen, yasadışı bahis baronu Veysel Şahin ve Azeri iş insanı Mübariz Mansimov isimleri gündeme gelmişti.

KANALIN YAYIN HAYATI SONA ERDİ

Ekol TV, 22 Aralık'ta yayın hayatına son verdiğini duyurmuş ve kamuoyuyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır."

ARİF ÇETİN KANAL YÖNETİMİNDEN ÇIKTI

Söz konusu açıklamanın ardından Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Arif Çetin Ekol Medya yönetiminden çıkmıştı. 27 Ocak'ta da şirketin tek pay sahipliği durumu sona ermişti.