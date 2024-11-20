Soruşturma başlatıldı: Acun Ilıcalı 'yasa dışı bahis' reklamı için ne söylemişti?

Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca, Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

AA'nın aktardığına göre, Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.

ACUN ILICALI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın dün UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ'a 3-1 yenilenmesinin ardından 'yasa dışı bahis reklamı' gündem olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları TV8'de yayınlanan karşılaşmada yasa dışı bahis reklamı yapıldığını belirtmişti.

Acun Ilıcalı, iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir" dedi.

Ilıcalı, şöyle devam etti: "Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur."

TRT 1 yayınından bir fotoğraf paylaşan Ilıcalı, "Bu fotoğrafta da görüldüğü üzere 16 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen TRT yayınında da olduğu gibi" dedi.