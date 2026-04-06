Soruşturma başlatılmıştı: Gülben Ergen adliyede

Kuran'a Hizmet Vakfı Yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edilen Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra’nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, adliyeye geldi.

Ergen'e "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması soruşturma başlatılmıştı.

Gazeteci Oğuzhan Uysal, ünlü şarkıcının adliyeye geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Adliyeden paylaşım yapan Ergen, Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra’nın fotoğrafıyla birlikte şu sözü paylaştı:

"Başkasının baharını çalanın, bahçesi çiçek açmaz. Başkasının hakkına girenin, mutluluk kapısını çalamaz."

NE OLMUŞTU?

3 Mart tarihinde İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde, Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Fatmanur Çelik’in çocuk yaştayken Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismara uğradığı, ardından faille evlendirildiği ve kızı Hifa’nın da benzer şekilde yıllarca istismara maruz kaldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Şüpheli Ayhan Şengüler’in tutuksuz yargılanmasına yönelik tepkiler sürerken, konuya dair açıklamalarda bulunan isimlerden biri de sanatçı Gülben Ergen olmuştu.

Yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şikayet edilen Ergen hakkında soruşturma başlatılmıştı.