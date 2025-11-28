Soruşturma başlatılmıştı: Tuttur'la ilgili ön rapor çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tuttur.com'a yönelik resen yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

Jandarma ve emniyetin yaptığı yerinde incelemenin ardından ön rapor tamamlandı.

Raporda, söz konusu siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin tespit yapılamadığı belirtildi.

Öte yandan, futbolda bahis iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 6157 futbolcu inceleniyor.

Soruşturmada, İkinci Lig'de oynayan bir futbolcunun bahis oynadığını itiraf ettiği, Beşiktaş Spor Kulübü'nün de başsavcılığa işbirliği talebinde bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Saran Holding bünyesindeki "Tuttur" isimli şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin açıklama yapmış, açıklamada söz konusu siteye hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programlarında adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapıldığı belirtilmişti.

Saran Holding bünyesinde bulunan "Tuttur" isimli şans oyunu sitesi lisans iptali nedeniyle bir süredir faaliyet göstermiyor.

