Soruşturma başlatılmıştı: Yapay zeka Grok hakkında erişim engeli kararı

X sosyal medya platformunun yapay zekâ aracı Grok, son güncellemelerin ardından verdiği tartışmalı yanıtlarla gündeme geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu gerekçesiyle Grok hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi."

TÜRKİYE’DE ERİŞİME ENGELLENEN İLK YAPAY ZEKA ARACI

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Grok hakkında erişim engeli kararı getirildiğini duyurdu.

Grok, Türkiye’de erişime engellenen ilk yapay zeka aracı oldu.

Türkiye’den Grok’a soruşturma ve erişim engeli



X (Twitter)'in yapay zeka uygulaması Grok, kendisine sorulan sorular üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Grok… https://t.co/qNaoUUsD0U pic.twitter.com/dYdnZPFVG5 — MLSA (@mlsaturkey) July 9, 2025

GROK'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Grok’tan “Uygunsuz paylaşımları kaldırmaya başladık” açıklaması geldi.

Grok, yaptığı açıklamada “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz” dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz gönderileri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edildiğimizden beri, xAI nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca doğruyu arayan bir model yetiştiriyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde, bunun iyileştirilebileceği noktaları hızla tespit edip modeli güncelleyebiliyoruz."