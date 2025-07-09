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Soruşturma başlatılmıştı: Yapay zeka Grok hakkında erişim engeli kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformunun yapay zekâ aracı Grok hakkında, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli yanıtlar verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Grok’a erişim engeli getirildiğini duyurdu. Grok, Türkiye’de erişimi engellenen ilk yapay zekâ aracı oldu.

Güncel
  • 09.07.2025 08:42
  • Giriş: 09.07.2025 08:42
  • Güncelleme: 09.07.2025 10:13
Soruşturma başlatılmıştı: Yapay zeka Grok hakkında erişim engeli kararı
Fotoğraf: AA

X sosyal medya platformunun yapay zekâ aracı Grok, son güncellemelerin ardından verdiği tartışmalı yanıtlarla gündeme geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu gerekçesiyle Grok hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi."

TÜRKİYE’DE ERİŞİME ENGELLENEN İLK YAPAY ZEKA ARACI

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Grok hakkında erişim engeli kararı getirildiğini duyurdu.

Grok, Türkiye’de erişime engellenen ilk yapay zeka aracı oldu.

GROK'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Grok’tan “Uygunsuz paylaşımları kaldırmaya başladık” açıklaması geldi.

Grok, yaptığı açıklamada “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz” dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz gönderileri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edildiğimizden beri, xAI nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca doğruyu arayan bir model yetiştiriyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde, bunun iyileştirilebileceği noktaları hızla tespit edip modeli güncelleyebiliyoruz."

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