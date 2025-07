Soruşturma başlatılmıştı: Yapay zeka Grok hakkında erişim engeli kararı

X sosyal medya platformunun yapay zekâ aracı Grok, son güncellemelerin ardından verdiği tartışmalı yanıtlarla gündeme geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu gerekçesiyle Grok hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi."

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Grok hakkında erişim engeli kararı getirildiğini duyurdu.

Grok, Türkiye’de erişime engellenen ilk yapay zeka aracı oldu.

Öte yandan Grok’tan “Uygunsuz paylaşımları kaldırmaya başladık” açıklaması geldi.

Grok, yaptığı açıklamada “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz” dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz gönderileri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edildiğimizden beri, xAI nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca doğruyu arayan bir model yetiştiriyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde, bunun iyileştirilebileceği noktaları hızla tespit edip modeli güncelleyebiliyoruz."

We are aware of recent posts made by Grok and are actively working to remove the inappropriate posts. Since being made aware of the content, xAI has taken action to ban hate speech before Grok posts on X. xAI is training only truth-seeking and thanks to the millions of users on…