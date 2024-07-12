Soruşturma bile açılmadı

Ulaştırma Bakanlığı’nın, temeli 2019’da atılan ancak yapımı yılan hikayesine dönen Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nde 2 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş cinayetiyle ilgili idari soruşturma dahi başlatmadığı ortaya çıktı.

Temeli 2019’da atılan, 2023 yılında bitirilmesi planlansa da bitiş yılı 2028’e ertelenen Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi, 21 Mart’ta iş cinayeti ile gündeme geldi. Çerkezköy’de süren çalışmalar sırasında hızlı tren hattı şantiyesinde göçük meydana geldi ve toprak altında kalan iki işçi kurtarılamadı.

CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, iş cinayeti ve sonrasında yaşananları TBMM gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Yazgan, iş güvenliği kapsamında alınan önlemleri, gerçekleştirilen denetimleri ve idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığının açıklanmasını talep etti. Bakan Uraloğlu’ndan aylar sonra yanıt geldi.

SORUŞTURMA AÇILMADI

Uraloğlu’nun yanıtında, projede iş güvenliği konusunda ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alındığı savunularak, “İş güvenliği planının uygulanması ve can güvenliğinin sağlanması için alınan bu önlemler düzenli olarak denetlenmiştir” denildi. Bakan Uraloğlu ayrıca, iş cinayetine ilişkin mahkemenin sürdüğünü, bu nedenle bakanlık tarafından soruşturma açılmadığını açıkladı.

Soru önergesine gelen yanıta tepki gösteren CHP'li Yazgan, yanıtın bakanlığın iş güvenliğine kayıtsızlığını gözler önüne serdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakanlık, iddia ettikleri gibi yeterli ve gerekli önlemleri aldıysa ve düzenli olarak bunları denetlediyse iki işçinin yaşamını yitirdiği bu iş cinayeti neden yaşandı? Önlem alındıysa niye kaza oldu, işçi niye öldü? Bakanlık bu sorulara yanıt verebiliyor mu? Hayır. Çünkü bir idari soruşturma bile başlatmamışlar. Bakanlık, iş cinayetinin neden gerçekleştiğini öğrenmek için mahkemeyi beklemek zorunda. Kendi eksiklerini görüp, kusurluları tespit etmek gibi bir niyetleri yok. Bu kaza, gerekli ve yeterli önlemlerin alınmadığını ortaya koyuyor. Bakanlık idari soruşturma başlatmadığı için eksiklerini bilmiyor. Başka kaza riskleri halen bulunuyor. Can bu kadar mı kıymetsiz?

DERS ALINMADI MI?

Çorlu’daki tren faciasından da mı ders almadınız? Çorlu’da kaybettiğimiz canları önemsemeyen iktidarın, Çerkezköy’de iki canı yitirmemizi önemsemesini beklemiyorduk zaten. Ama biz gözlerinin içine baka baka umursamazlıklarını yüzlerine vurmaya, yitirilen canlarımızın hesabını sormaya devam edeceğiz.”