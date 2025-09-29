Soruşturma Ciner’e sıçradı

Haber Merkezi

İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, yürütülen soruşturması kapsamında Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılırken Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ise tutuklandı. Can Holding’e yönelik 11 Eylül’de düzenlenen operasyonun yankıları sürerken soruşturma CİNER Grubu’na sıçradı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, Can Holding A.Ş.’nin CİNER Grubu’na ait Show TV, Habertürk, HT Spor ve birçok medya kuruluşunu Aralık 2024’te “satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu” ifade edildi. Açıklamada, bu kapsamda yurtdışında olduğu tespit edilen CİNER Grubu sahibi Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada, CİNER Grup’a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlere, TMSF Başkanlığı kayyum olarak atandı. Açıklamada, “Mevcut soruşturmada, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunması, ayrıca suça konu eylemlerin şüpheli Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de benzer şekilde gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine; Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde operasyonel çalışma icra edildiği” aktarıldı.