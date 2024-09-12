Soruşturma derinleşiyor: 6'ncı kattan düşen Tülay'ın ölümünde 'keşif' kararı

Kayseri'de 2 buçuk ay önce 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden Tülay Tolu soruşturmasında keşif kararı alındı.

Olay, 13 Şubat'ta, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi. Tülay Tolu, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundan düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tolu, ilk müdahalenin kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yaşadıkları daireye 1 ay önce taşındıkları ve 2 çocuk annesi olduğu belirtilen Tülay Tolu’nun olayın ardından eşi ve yakınlarının ifadesine başvuruldu. Eşi Yasin Tolu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındıktan 1 gün sonra 14 Şubat'ta tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Yasin Tolu hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Öte yandan, iddianamede maktul Tülay Tolu'nun, 13 Şubat'ta alınan ölü muayene ve otopsi raporu ile kesin ölüm sebebinin tespit edilemediğine, sanığın eşini balkondan atıp atmadığına dair kesin sonuçlara ulaşılamadığı ancak maktulün vücudunda çok sayıda düşme dışında ekimoz bulunması nedeniyle de hastane morgunda bekleyen Yasin Tolu hakkında gözaltı kararı verilip, soruşturmanın derinleştirilmesine karar verildiğine vurgu yapıldı.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Yasin Tolu ile avukatı Hacı Ağca ile ölen Tolu'nun şikayetçi annesi, babası ve erkek kardeşi hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Duruşmada, 2'si Tolu ailesinin komşuları 1'i kızları olmak üzere 6 kişi tanık olarak dinlendi. Tolu çiftinin tanık olarak dinlenen kızları 8 yaşındaki İ.D., "Babamın yüzü bana dönüktü. Annemi balkon demirine çıkarken gördüm. 'Anne' diye bağırdım. O sıra annem atladı. Babam yetişmeye çalıştı tutamadı" dedi.

'İNTİHAR EDECEĞİ HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'

Sanık Yasin Tolu ise "Dönüp baktığımda eşim balkonun küpeştesinin üzerindeydi. Cam balkonun da kanadını açıp, ipinden tutunduğunu gördüm. Göz göze gelmeden, 'Ne yapıyorsun?' bile diyemeden aşağı atladı. Eşimin kendine zarar verme huyu vardı. Ancak intihar edeceği hiç aklıma gelmezdi. Kesinlikle onun ölümünde benim bir suçum yok" diye konuştu.

Ölen Tülay Tolu'nun yakınları ise şikayetçi olduklarını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Yasin Tolu'nun tutukluluk halinin devamına, uzman bir fizikçinin de yer alacağı heyet halinde olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.