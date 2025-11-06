Soruşturma Genel Merkez’e sıçradı: CHP Bilgi İşlem Sorumlusu’na gözaltı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. bugün (6 Kasım Perşembe) gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, O.G.E'nin gözaltına alınmasının gerekçesinin “İBB Hanem uygulaması ile kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek” olduğunu duyurdu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma, CHP Genel Merkezi’ne taşındı.

CHP’de Bilgi İşlem Sorumlusu olarak çalışan O.G.E, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Başsavcılık kaynaklarından yapılan açıklamada, O.G.E’nin İBB seçmenlerinin kişisel bilgilerini, “Suç örgütü üyelerine” verdiği savunuldu.

O.G.E’nin, “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi” suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne” yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla “İBB HANEM” isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."