Soruşturma genişliyor: Ünlü oyuncular birer birer ifadeye getiriliyor!

Ünlü menajer Ayşe Barım'ın, "Gezi Direnişi'nin planlayıcılarından olduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığı soruşturmada, oyuncular Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında "Gezi odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar" üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Barım'la bağlantılı olduğu iddia edilen oyuncular Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağırıldı.

GÜNSÜR VE KOCAOĞLU ADLİYEDE

Habertürk muhabiri Ceylan Sever, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu'nun da polis eşliğinde savcılığa getirildiğini ve ifadelerinin alındığını bildirdi.

Ünlü oyuncular Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu polis eşliğinde savcılığa getirildi, ifadeleri alınıyor. https://t.co/r0UplGFY91 — Ceylan Sever (@ceylanseverr) January 24, 2025

AYŞE BARIM GÖZALTINA ALINMIŞTI

"Kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddia edilen ünlü menajer Ayşe Barım hakkında 10 Ocak'ta soruşturma başlatılmıştı.

Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Soruşturma kapsamında oyuncular Serenay Sarıkaya, Deniz Işın ve Nedim Saban ifade vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında Gezi Direnişi'ne iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Barım soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.