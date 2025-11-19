Soruşturma günlerdir aydınlatılmadı: İhmaller ortada suçlu ise belirsiz

İhmallerin, denetimsizliğin ve ‘kader’ diye geçiştirilen can kayıplarının bitmediği ucuz ölümler ülkesinin son adresi olan İstanbul’da 4 kişilik Böcek ailesinin yok olmasına neden olan zehirlenme faciası günlerdir aydınlatılmadı. Yaşananın bir gıda ya da ilaçlamaya bağlı zehirlenmemi olduğunun çözülememesi bir yana “İhmaller zincirinde sorumlular kimler?”,“Hastanedeki ilk müdahale yeterli miydi”,“Ölüm gerekçeleri ne” gibi ilk günden beri yöneltilen soruların hâlâ yanıt bulamaması dikkat çekti.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlendikleri gerekçesiyle ölen anne Çiğdem ve çocukları Kadir ile Masal'dan sonra önceki gün baba Servet Böcek de yaşamını yitirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden midye satıcısı Y.D., kafe sahibi F.M.O., kokoreççi E.E. ve lokum satıcısı F.T. tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında kokoreççi ve midye tezgâhından alınan numunelerin sonuçlarına yer verildi. Kokoreç ve midye numunelerinin tüketime uygun olduğu ancak ölümlerle birebir aynı ürünler olmadığı belirlendi. Gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki ifadelerine dün de devam edildi. 7 kişiden 3’ü için ekstra gözaltı süresi istendi. İlaçlama şirketinde gözaltına alınanların ifadeleri ortaya çıktı. İlaç şirketi çalışanı D.C., ifadesinde havanın sızmaması için her yeri kapattığını söyledi. Ayrıca ilaç şirketi çalışanının bir başka zehirlenme olayında daha adının geçtiğini, şüpheliye daha önce para cezası verildiği de öğrenildi. Öte yandan ATK ön raporu paylaşıldı. Raporda, oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal zehirlenmesinin olabileceği belirtildi. Gıda zehirlenmesi ihtimalinin ise düşük olduğu ifade edildi. Ailenin kesin ölüm nedenleri yapılacak incelemeler sonucu belli olacak.

SORULAR YANITSIZ KALDI

Soruşturma çok yönlü olarak devam ettiği ifade edilse de “Aileye hastanede yapılan ilk müdahale yeterli miydi?”, “Şüpheli kim ve neden öldüler”, “Cinayet mi yoksa zehir mi”, “İhmaller var mı” gibi pek çok soru yanıtlanabilmiş değil. Bir ailenin yok olduğu facianın sorumluları ve ölüm nedenleri hâlâ bulunamadı. Hastanede yapılan ilk müdahaleden soruşturmanın geldiği son aşamaya kadar dikkat çeken gelişmeler, yanıtlanmayan sorular ve yaşananlar şöyle:

İLK MÜDAHALE: Aile kusma şikâyetleriyle başvurduğu ilk hastane müdahalenin ardından taburcu etti. İlerleyen saatlerde ise çocuklar daha da ağırlaşarak kurtarılamadı. “Müdahale yeterli miydi? Nasıl bir tedavi uygulandı?” gibi sorular yanıtlanmadı. Hastaneden yaşananlara ilişkin açıklama gelmedi.

GEÇ İNCELEME: Otel ölümlerden birkaç gün sonra incelendi. İlaçlamayı inceleyecek ekip otele günler sonra gönderildi. Ekipler otelde tek bir odanın ilaçlandığını belirledi. İlaçların, hava boşluğundan ailenin kaldığı odaya sızma ihtimali değerlendirildi. Ekipler, kimyasalları da inceleme altına aldı

ATK’YE ELEŞTİRİ: ATK’ye eleştiri yağdı. ATK’nin biyolojik analiz yapmadığı ve ölümlerin bakteriden, virüslerden kaynaklanıyorsa bunun tespitinin yapılamadığı öne sürüldü. ATK’nin alüminyum fosfit ya da başka zehirlenmeyi günlerce belirleyememesi kurumun yapısal durumunu gündeme getirdi.

SUÇLU BULUNMADI: Yapılan ön incelemelerde ailenin ölümüne ilişkin net bir bulguya ulaşılmamasına karşın esnaf birer birer gözaltına alındı ve tutuklandı. Tutuklanma gerekçelerine ilişkin net bir gerekçe ise sunulup kamuoyuna servis edilmedi. Asıl sorumlu kim sorusu da havada kaldı.