Soruşturma yerine ödül gibi görevler

Haber Merkezi

Dersim'de 5 Ocak 2020’de şüpheli şekilde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya dair soruşturmada dün yeni gelişmeler yaşandı. 6 sene önce kaybolan Doku’nun bulunması için kent genelinde ekipler tekrar sahaya inerken, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı. Sonel'in "Ben devletin valisiyim. Emniyete cevap vermem. Susma hakkımı kullanıyorum" diyerek günlerdir ifade vermediği öğrenildi.

21 SAYFALIK İFADE VERDİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki sorgusu akşam saatlerinde tamamlanan Sonel, 4 ayrı suçlama ile tutuklanmaya sevk edildi. 21 sayfalık ifade veren Sonel’in şu suçları işlediğine dair "kuvvetli suç şüphesi" bulunduğu belirtildi:

• Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK 281/1)

• Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme (TCK 244/2)

• Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134/1)

• Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK 136)

• Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK 205)

Sonel’in savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Sonel, Gülistan Doku’ya ait SIM kartı, resmi soruşturma makamları yerine koruma polisi Gökhan Ertok’a gönderdiğini kabul etti. Sonel, SIM kartını koruma polisine vermesinin gerekçesinin ise “kayıp kıza ulaşmak”, “son sinyali tespit etmek” ve “bir an önce sonuç almak” olduğunu ifade etti. Sonel, “Koruma polisi arkadaşımıza bu kartı daha önce Ankara emniyetinde komiser bildiğimiz Gökhan komisere bir baktıralım diye gönderttim” ifadelerini kullandı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı olan ve soruşturmanın firari şüphelisi Umut Altaş için de kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş'ın 2022'de Meksika'ya geçtiği, oradan da ABD'ye geçtiği ifade edildi.

SORUMLULAR ORTAYA ÇIKSIN

Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma sürerken 17 baronun kadın hakları merkezi ve komisyonları, Tunceli Adliyesi önünde ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Doku soruşturmasında "Tüm sorumluların makam ve mevki farkı gözetilmeksizin ortaya çıkarılması, suça iştirak eden kişi ve yapılar hakkında derhal işlem yapılması ve adaletin gecikmeksizin tesis edilmesi" istendi. Munzur Üniversitesi öğrencileri de kampüste bir araya gelerek "Failler korunuyor, adalet sistematik olarak geciktiriliyor ve her geçen gün bu cezasızlık politikası yeni suçların önünü açıyor" dedi.

∗∗∗

KELEPÇELİ OLMALIYDI

Doku soruşturmasını yakından takip eden Gazeteci Metin Yoksu, BirGün TV’ye konuk oldu. Yoksu, Sonel’in adliyeye kelepçesiz götürüldüğünü kaydederek “Bu kelepçe detayı önemli; çünkü kamu vicdanı denen bir mesele var ortada. Baktığımızda artık ortada bir delil karartmanın olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki vali de bundan dolayı gözaltında. Herkes elleri kelepçeli bir vali görüntüsü bekliyordu ama tam tersi oldu” dedi. Yoksu, Altaş için kırmızı bülten çıkarıldığını da anımsatarak sanıkların ifade süreçlerini şöyle anlattı: “Altaş'ın Türkiye'ye getirilmesi için artık zamanın işlemesini bekliyoruz. Bakalım o neler söyleyecek; çünkü onun ifadeleri de dosyaya ilişkin bize bir yön verecek. İfadelere bakarsak Sonel'in oğlu 7-8 kez ‘Hatırlamıyorum, bilmiyorum, tanımıyorum’ dedi. Ayrıca ifadesinin girişi çok ilginçti; ‘Tunceli'de okurken İstiklal Marşı'nı ben ve asker-polis çocukları çok yüksek gür sesle okurduk’ diyor. Ne alakası var? Biz bu ifade biçimlerini daha çok suç işleyen profillerde gördüğümüz bir savunma halidir. Dosyaya giren bazı HTS kayıtları da var. 'Tanımıyorum' diyor ama deliller tam tersini gösteriyor.”

Başsavcının değişmesiyle dosyaya yeni görüntüler girdiğini de ifade eden Yoksu, “Valinin koruması Şükrü Eroğlu, ilk tutuklanan kişi olan Gökhan Ertok'a para veriyor. Şükrü Eroğlu ifadesinde ‘Ben bu parayı Vali Bey'den aldım, Vali Bey'den alıp doğrudan Ertok'a gönderdim’ diyor. Ertok neden para alıyor? ‘Bizim sosyal medya hesaplarıyla ilgili işlemler yapıyor, hakaretleri buluyor, ondan dolayı para ödüyorduk’ diyorlar. Yani hackerlık bilgisini kullanıp vali hakkındaki paylaşımları buluyor. MASAK raporlarına girdi. Ertok, valinin gözaltına alınmasıyla birlikte ‘İtirafçı olacağım, etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum’ diyor. Bu önemli; çünkü karartılan deliller aslında bir noktada saklanmış” dedi.

∗∗∗

YÖNTER ‘DAVA ARKADAŞIM’ DEMİŞ

MHP’deki görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter’in, Gülistan Doku dosyasında Zaynal Abakarov’u saklayan otelin sahibi Erhan Korkmaz için “dava arkadaşım” ifadesini kullandığı ortaya çıktı. Yönter sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti: "Sueno Otellerin sahibi çok değerli dava arkadaşımız Erhan Korkmaz'ın oğlu, kardeşimiz Onur Korkmaz bugün İstanbul'da geçirmiş olduğu elim bir trafik kazasında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, Kederli ailesine başsağlığı dilerim..." Görselde, oteli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaret ettiği görüldü. Abarakov’un babası polis Engin Yücel’in ifadesinde, Antalya Belek'teki 5 yıldızlı Sueno Hotels Deluxe Belek Otel’e gittiklerini ve hiçbir şekilde kayıt yapılmadan yaklaşık 3 ay konakladıklarını dile getirmişti.

∗∗∗

TERFİ ALMIŞLAR

Soruşturma sürerken, olayın yaşandığı yıl İçişleri Bakanı olan ve 8 sene bakanlık koltuğunda oturan Süleyman Soylu'nun talimatıyla dönemin kilit isimlerinin, terfi ettirilip kritik görevlere taşındığı ortaya çıktı. Doku'nun ortadan kaybolduğu tarihte emniyet müdürü, savcı gibi etkili pozisyonlarda bulunan bu kişilerin yıllar içinde görev yerleri ve statülerinin dikkat çekici biçimde değiştiği belirlendi. Buna karşın, söz konusu isimlerin henüz ifadeye dahi çağrılmamış olması, soruşturmanın kapsamına alınıp alınmayacaklarına dair ciddi soru işaretleri doğurdu. Doku’nun kaybolduğu tarihte Tunceli Emniyet Müdürü olarak görev yapan Yılmaz Delen şimdilerde Yalova Emniyet Müdürü. Delen, Tunceli’deki görevinin ardından 2021- 2024 arasında Çankırı il emniyet müdürü, 2024-2026 arasında da Niğde il emniyet müdürü oldu. Şu anda ise Yalova Emniyet Müdürü olarak görev yapıyor. O dönem soruşturmayı başlatan Başsavcı Mustafa Atbaş’ın ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Enver Eroğlu ise Batman cumhuriyet başsavcısı olarak görevde. Doku’nun soruşturmasında rol alan ilk Savcı Ferhat Akıl Yargıtay tetkik hakimi olarak atandı. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Doku soruşturmasında görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Akın Zaimoğlu ise şimdi Antalya emniyet müdürü.

Öte yandan Doku dosyasında dönemin üst düzey yetkilileri hakkında herhangi bir işlem yapılmaması ‘‘Bugün çıkan yeni detaylar neden 6 sene önce bulunamadı?”, “Nüfuzlu kişiler korundu mu” sorusunu yeniden gündeme getirdi.