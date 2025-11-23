Soruşturmada eksiklikler sürüyor

HABER MERKEZİ

Esenyurt'ta 10 Ekim akşamı sokak ortasında ağır şekilde darp edilen ve 13 Ekim’de yaşamını yitiren gazeteci, çevre eylemcisi Hakan Tosun cinayetiyle ile ilgili soruşturma sürerken, avukatlarından yeni bir açıklama geldi.

Tosun ailesinin avukatları Onur Cingil ve Hakan Bozyurt, İstanbul Barosu'nda düzenledikleri basın toplantısında soruşturmanın seyrine ilişkin kaygılarını paylaştı; dosyadaki kritik boşluklara ve dikkat çeken uygulamalara işaret etti. Avukatlar dosyada “haksız tahrik indirimi"nin önünün açıldığını, soruşturmada ciddi eksiklikler bulunduğunu dile getirdi.

Avukatlar, bugüne kadar talep ettikleri yaklaşık 25 delilin sadece üçüne ulaşıldığını vurgulayarak "Olay yerindeki kamera kayıtlarının tamamı alınmadı.112’yi arayan kişilerin ifadeleri hâlâ alınmadı. Şüphelilerin HTS kayıtlarına ilişkin ciddi eksikler var. Çevredeki işletmelerin kamera görüntüleri zamanında temin edilmediği için silindi" dedi.

Cingil ve Bozyurt, soruşturmanın kamuoyu baskısı sayesinde ilerlediğini vurgularken, “Bu süreç yalnızca avukatların değil, tüm gazetecilerin ve kamuoyunun desteğiyle yürütülüyor” dedi. Avukatlar, her yeni delilin dosyanın seyrini değiştirebileceğini belirterek, soruşturmanın titizlikle yürütülmesi çağrısında bulundu.