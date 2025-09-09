Soruşturmadan Aile Bakanlığı'nın haberi yokmuş!

Sakarya Arifiye’de otizm merkezinde bakımsız ve kötü şartlar yüzünden hastalandığı iddia edilen 35 yaşındaki otizmli Abdülkerim Musti’nin ölümünün ardından kurum yöneticisinin suç duyurusunun ardından hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Sedef Erken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan arandığını ve suç duyurusundan kendilerinin bilgisi olmadığını, kurum yetkilisini de görevden aldıklarını söylediklerini belirtti.

Erken yaptığı açıklamada "Biraz önce Mahinur Özdemir adına bakanlıktan arandım. Kendisi suç duyurusundan hiçbir yetkili yöneticinin veya kendisinin bilgisi olmadığını, bu kişiyi bugün itibariyle görevden aldığını ve konuyla ilgili üzgün olduğunu iletmiş. Hızlı müdahalesi ve doğru yaklaşımı için kendisine teşekkür ediyorum. Otizmli çocuklarımızın bakım konularından liyakatli yöneticilere ve 'hak temelli bakım sistemini' öne çıkaracak çalışmalara her zaman destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Abdülkerim Musti’nin yaşamını yitirmesi tepkilere yol açmıştı. BirGün'ün de gündeme getirdiği olay sonrası 13 Mayıs'ta kurum önünde bir araya gelerek yaşananları protesto eden otizm dernekleri ve aileler, engelli bireylerin yaşam hakkını koruyacak politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini istenmişti.

Bunun üzerine dün Sedef Erken, savcılıktan bir tebligat aldığını, kurum tarafından suç duyurusunda bulunulduğu ve ifade vereceğini belirtmiş "Basın açıklamasını organize eden kişi olduğum için devlet kurumlarını alenen aşağılama, basın yoluyla hakaret, hakaret, gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma, yalan bilginin alenen yayılması, görevi yaptırmamak için direnme, iftira, görevi yapmamak için direnme suçları isnat edilmiş. Bir otizmli çocuğun annesine bunu yapmaya utanmadınız mı demeyeceğim, sizde utanma olsa orada bir çocuk öldüğünde istifa ederdiniz, sizin gibilerden her şey beklenir" diye tepki göstermişti.