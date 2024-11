Soruşturmadan hala haber yok

BİRGÜN/ANKARA

Artvin'in Hopa ilçesinin Cankurtaran bölgesinde yapılmak istenen mesire alanına projesine karşı direnirken öldürülen Reşit Kibar'ın katilleri hakkında yürütülen soruşturmanın akıbeti merak ediliyor.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Reşit Kibar'ın kardeşi Şükrü Kibar, Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatfifi Başkan Yardımcısı Nevim Kaya ve bölgede çevre mücadelesi yürüten yurttaşların katılımıyla TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi.

REŞİT KİBAR SORUŞTURMASI

Reşit Kibar'ın 3 Eylül’de Cankurtaran mevkiinde ağaç kesimini engellemeye çalışan halka yönelen silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin üzerinden üç ay geçmesine karşın soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin bilgilendirme yapılmadığını belirten Ocaklı, “Savcılık soruşturmasında kısıtlılık kararı alınmıştır. Reşit Kibar’ın katledilmesi sonrası yürütülen soruşturma hakkında kamuoyu bilgi sahibi değildir” dedi.

DURSUN ALİ KOYUNCU SERBEST BIRAKILSIN

Öte yandan Kibar’ın katledilmesini protesto eden Dursun Ali Koyuncu’nun 7 Eylül’den bu yana tutuklu olduğunu anımsatan Ocaklı, şöyle konuştu:

“Doğa savunması, yaşam savunması Anayasal haktır, temel yurttaşlık ödevidir. Çifteköprülüler, Artvinliler, Karadenizliler ve Türkiye’nin dört bir yanında ekoloji mücadelesini büyütenler kamu için tehdit değildir; ağacı, börtüsü, böceği ve doğada yaşayan bütün türlerine saldıran kamunun bizzat kendisidir. Ormanları ve yaşamları için direnenler; ormanı, toprağı rant kapısı olarak gören sermaye için tehdittir. Dursun Ali Koyuncu’ya tutukluluğunun 83’üncü gününde hala duruşma günü verilmiş değildir. Geldiğimiz noktada Dursun Ali Koyuncu 83 gündür hukuka aykırı şekilde tutuklu, yaşam alanını savunan Reşit Kibar’ın katledilmesinden sorumlu olanlar ise serbesttir. Dursun Ali Koyuncu derhal serbest bırakılmalıdır. Reşit Kibar’ın katlinden sorumlu olanlar yargı önünde hesap vermelidir.”

Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan da Dursun Ali Koyuncu’nun tutuklu olmasını eleştirerek “Dursun Ali Koyuncu’nun yaptığı konuşma birilerini rahatsız etmiş olmalı ki kapalı kapılar ardından karar alınmış ve tutuklama yapılmış. Neredeyse üç aylık bu tutuklamayı bir an önce sonlandırın ve tahliye kararı verin. Reşit Kibar’a ilişkin davanın bir an önce açılmasını istiyoruz. Bir an önce gün ve tarihi belli olmalı. Dursun Ali Koyuncu hakkındaki şu garabet soruşturmanın da bir an önce sonuçlandırılarak iddianamenin bir an önce tanzim edilerek gün beklemeksizin tahliye kararı verilmesini bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz” diye konuştu.