Soruşturmadan rahatsız olmuşlar

Haber Merkezi

İstanbul'da yeni doğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları suçuyla 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının beşinci oturumu dün de devam etti.

Hiçbir bakanın ve bürokratın yargılanmadığı davanın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı AKP Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, üyeler Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, gözlemci olarak katıldı. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan tutuklu sanık ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir savunmasında, suçlamaları reddetti.

‘ÇEVREM OLDUĞU İÇİN BULUYORDUM’

10 bebeğin ölümünden sorumlu tutulması iddiasıyla ilgili savunma yapan Özdemir, "Dosyada her ne kadar 10 bebekle ilgili hakkımda iddia olsa da adım sadece Kaya bebekle ilgili geçmektedir. Ama savcı beni örgüt yöneticisi olarak, 10 bebeğin ölümüyle ilgili soktuğu için, 10 bebeğin ölümünden sorumlu tutuluyorum. Ama sadece Kaya bebek bakımından savunma yapabilirim. Burada da bebek sevki değil, gebe sevki vardır. Anneye yüksek risk tanısı konuluyor. Yoğun bakım ihtiyacı olabileceği için hastayı 112'ye bildiriliyor. İstanbul'da gebe sevkiyle ilgili aramalar sadece kamu hastanelerine yapılmaktadır. Kaya bebek 4 belki 5 saat boyunca 112 nakil birimine bildirilmiş ama hiçbir kamu, eğitim araştırma ya da şehir hastanesinde yer bulunamamış. Ama kural gereği hiçbir özel hastaneye doktor bakılmamış. Saatler geçtikçe yer bulanamadığı ve hastanın durumunun ciddiyetinden dolayı bu vakayı bildirdiler. Normalde bu bebek ölümüyle ilgili de beni yazmışlar ama benim yaptığım iş burada bitiyor. Doktor kabul etmiş ve nakil hastaneye yapılmıştır benim de işim burada bitmiştir. Ama sanki üçüncü basamak olmayan bir hastaneye üçüncü basamak hasta yönlendirmişim gibi gösterilmiştir. Bunun da bilerek ve kasti olarak bizzat savcı Yavuz Engin tarafından yapılmıştır ve basına servis edilmiştir" diyerek kendisini savundu.

Sanık Özdemir, hastaları nasıl bulduğuyla ilgili soruya, "Çevrem olduğu için buluyordum" dedi. Özdemir, hastanelere ilişkin savcılık denetimleri için "Art niyetliydi" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Neden art niyetli olsun, bebek ölümlerini soruşturmak, usulsüzlüğü soruşturmak art niyet mi oluyor" diyerek tepki gösterdi. Sanık ise, "Ben bunu şöyle açıklamak istiyorum, müdürlükten gelen denetim mi art niyetli yoksa savcılıktan gelen mi?" diye devam etti. Mahkeme başkanı ise bu kez, "Savcı neden art niyetli olsun. Senin bu dediğin, 'Ya biz bebek öldürecektik, niye geldiniz, çok art niyetlisiniz' demek oluyor. Görevini yapmak art niyet mi? diye sordu. Sanık ise, "Bu benim kendi düşüncem" diyerek sözlerini savundu.

Ardından Bağçılar Medilife Hastanesi'nde çalışan Doktor Dursun Eryılmaz, savunma yaptı. Savunmasının ardından Eryılmaz çapraz sorguya alındı. Sorular sorulurken söz alan Dursun Eryılmaz'ın avukatı Nazan Işık, soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan savcıların hukuksuzluk yaptıklarını öne sürerek haklarında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.