Soruşturmalar partiye göre

Haber Merkezi

İBB’ye yönelik operasyonların yankıları sürerken AKP’li belediyelerin “yolsuzluk” dosyalarına işlem yapılmıyor ya da üzeri örtülüyor. İBB Teftiş Kurulu tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan ve 30 milyar TL’lik kamu zararını ortaya koyan 36 dosyaya, 2020 yılının aralık ayında İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuştu. Dosyalar, 12 Ocak 2021 günü İçişleri Bakanlığı müfettişlerine devredildi. Daha sonra İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu 36 dosyadan beşinin üzerinin kapatıldığı ortaya çıkmıştı. İBB, Soylu’nun imzası bulunan Bakanlık kararına karşı Danıştay’a itiraz etmişti. İçişleri Bakanlığı, 31 yolsuzluk dosyası için de aradan beş yıl geçmesine rağmen herhangi bir gelişme açıklamadı.

Önceki Bakan Soylu’nun üzerini kapattığı beş yolsuzluk dosyasının içeriği şöyleydi:

• Bazı vakıf, dernek, okul ve spor salonları için ulaşım, malzeme, yeme-içme, bakım onarım, tadilat, yer tahsisi, konaklama, personel desteği, kiralama bedeli, bilişim malzemesi, proje ve tanıtım medya adı altında toplamda 847 milyon 592 bin TL’lik bir harcama yapıldı. Bu kapsamda 15 Temmuz Derneği ve Bilal Erdoğan’ın Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) su, elektrik ve doğalgaz faturaları da İBB tarafından ödendi.

• İBB iştiraki KİPTAŞ 2015 yılında TÜGVA için bina yaptı.

• Raylı sistem yapım iş ve işlemlerinde yanlış kararlardan dolayı İBB yaklaşık 11 milyar TL zarara uğratıldı.

• Sarıyer İlçesi Çamlıtepe (Derbent) Mahallesi’ndeki gecekonduların dönüşümü işiyle dönemin İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Yusuf Koç, İBB Menken Müdürü Mehmet Kahveci, Raportör İlke Kandemir, Şef Barış Çiçek ve Kontrol Amiri Mustafa Çiçek kamu zararına imza attı.

• İtfaiye Daire Başkanlığı’nın itfaiye aracı alım sürecinde yolsuzluk yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nda bekleyen 31 yolsuzluk dosyasının bir kısmı ise şöyle:

• İBB şirketi Beltur A.Ş. AKP teşkilatları için düzenlediği yemekler ve dağıttığı sandviçler.

• “Miting, Ak Parti Grup, Binali bey, Binali beyin korumaları” gibi açıklamalar düzenlenen yemek organizasyonları.

• Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın FETÖ davasında tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ortağı Metal Yapı Konut’tan 429,7 milyona satın alınan eski lunapark arazisi.

• AKP döneminde Başakşehir’de “askeri stratejik alan” fonksiyonuna sahip olan çivi bile çakılamayacak şahıs arazisinin 41.2 milyon lira verilerek satın aldı.

• İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş.’nin 2012 yılında satın aldığı helikopter ile imza atılan milyonlarca liralık zarar.

• İBB’nin, Fatih İlim ve Kültür Vakfı’ndan 10.3 milyon lira ödeyerek kullanılamayacak haldeki riskli yapıları satın aldı.

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un 2016 yılında Başakşehir’de 78 bin metrekarelik arsayı satın alan bir firmanın arsayı dört gün sonra İBB’ye satarak o dönemin kuruyla 27 milyon dolar kâr elde ettiğini söylemişti. Ongun, 2019’da İBB Başkanlığı’na seçilen Ekrem İmamoğlu yönetiminin söz konusu işlem hakkında soruşturma başlattığını, İçişleri Bakanlığı’nın ise soruşturma dosyasına el koyduğunu ve üç yıldır dosyanın akıbetinin bilinmediğini belirtmişti.

İBB müfettişleri, 2019 öncesinde büyükşehir yönetiminin AKP’ye, usulsüz olarak lüks araçlar tahsis ettiğini de belirlemişti. Bu dosyadaki hiçbir yöneticiye soruşturma izni verilmediği de ortaya çıkmıştı.

İBB, ayrıca geçtiğimiz Şubat ayında AKP döneminde İSBAK’ta 65 milyon TL’lik vurgun için suç duyurusunda bulundu. İmamoğlu’nun "turbun büyüğü" dediği ve “özel olarak görevlendirildiğini” söylediği bilirkişi, “Kamu zararı oluşmadı” diye rapor hazırlamıştı.



