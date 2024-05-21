Soruşturmalarla bitmeyiz

“Devrim’de şenlik” talebiyle ODTÜ Rektörlüğü önünde yaptıkları eylemin soruşturma konusu yapılmasına tepki gösteren öğrenciler “Şenlikte Devrim’deyiz!” dedi. Gelişim Üniversitesi öğrencileri de zamlara karşı ses yükseltti.

Haber Merkezi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğünün öğrencilere açtığı soruşturmalar karşısında bir araya gelen ODTÜ öğrencileri, Kültür ve Kongre Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

ODTÜ öğrencileri “Dayanışma ve mücadelemizin önüne engel konulmasına, baskı, yasak ve soruşturma politikalarına cevabımızı demokratik üniversite mücadelemizi büyüterek vereceğiz. Soruşturmalarla bitmeyiz. Şenlikte Devrim’deyiz” ifadelerini kullandı.

“ANAYASAL HAKKIMIZDIR”

ODTÜ öğrencileri “Bu eylemlere katıldığı için bazı arkadaşlarımızın ailesi hukuksuzca Ankara Emniyeti’nden olduğu iddia edilen kişilerce arandı, aileler üzerinden korku yayılmaya çalışıldı. Biz öğrencilere yöneltilen ‘öğrenme ve öğretme hürriyetini engellemek’ suçlaması ile 70’in üzerinde arkadaşımıza haftalık, aylık ve bir yarı yıllık uzaklaştırma cezalarıyla soruşturma açıldı. Açıkça söyleyelim, öğrenme ve öğretme hürriyetini engellemek suçunun yöneltileceği biri varsa o kişi, bizlerin görüşme taleplerini kabul etmeyen, öğrenciler kütüphanenin elektriğini ve tuvaletini kullanıyor diye bütün kütüphanenin elektriğini kesen, 7/24 açık olması gereken tek çalışma salonunu kilitleyen kayyum Rektörün ta kendisidir!” dedi.

Açıklamada toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemenin anayasal hak olduğunu hatırlatan öğrenciler şunları söyledi: “Tek adam iktidarının üniversitelerdeki eli olan atanmış rektörlerin baskı, yasak ve soruşturma politikalarını; ODTÜ'de şenlik, Ankara Üniversitesinde İnek Bayramı, Hacettepe’de yemekhane ve amfi tiyatro mücadelesinden tanıyoruz. Üniversite bileşenlerinin karar verme sürecinde yer almadığı kararların karşısında birleşmeyi sürdüreceğiz. Rektörlüğün dayattığı Devrim’siz şenlik tarihlerini kabul etmediğimiz gibi kendi şenliğimizi, kendi duyurduğumuz tarihlerde Devrim Sahnesiyle birlikte gerçekleştireceğiz! Soruşturmalarla bitmeyiz. Şenlikte Devrim’deyiz!”

GELİŞİM’DE ZAM EYLEMİ

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, öğrenim ücretlerine gelen yüzde 100’ü aşkın zammı dün üniversite önünde protesto ettiler. Öğrenciler, üniversite yönetimi tarafından herhangi bir duyuru yapılmaksızın yapılan zammı “Eğitim hakkımız, zamlara karşıyız”, “Müşteri değil öğrenciyiz” ve “Kampusta dayanışma var” dövizleri taşıyarak protesto etti.

Eylemde “Fahiş zamlara boyun eğmiyoruz, müşteri değil öğrenciyiz” pankartı taşıyan öğrenciler, okulun önüne iki çevik kuvvet otobüsü gelmesine de tepki göstererek, “Bizler provokasyoncu değiliz” dedi.