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Soruşturmanın ardından Vedat Milor'dan ilk açıklama

Kent Lokantası'nın 'örtülü reklamını yaptığı' gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Güncel
  • 09.03.2025 18:24
  • Giriş: 09.03.2025 18:24
  • Güncelleme: 09.03.2025 18:26
Kaynak: Haber Merkezi
Soruşturmanın ardından Vedat Milor'dan ilk açıklama

Kent Lokantası'nın 'örtülü reklamını yaptığı' gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Milor, "Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum" dedi.

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