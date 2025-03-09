Soruşturmanın ardından Vedat Milor'dan ilk açıklama

Kent Lokantası'nın 'örtülü reklamını yaptığı' gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Milor, "Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum" dedi.

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