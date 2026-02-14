Soruşturmanın seyri değişebilir: Bebek Otel'in sahibinin yazışmaları geri getirildi

Akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın telefonunda yaptığı incelemeyle 550 bin whatsapp yazışmasını geri getirdi.

Club House’a gidenlerin fotoğraflarının çekilmesi, Club House adlı mekânın yıkım kararının durdurulması ve Bebek Otel ile ilgili yazışmaların tamamı ele geçirildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre inceleme sonucunda söz konusu yazışmalar arasında çok sayıda iş adamıyla yapılan görüşmelerin bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, dijital materyaller üzerindeki teknik analizlerin sürdüğünü ve elde edilen bulguların soruşturma dosyasına eklendiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, soruşturma kapsamında 5 Ocak'ta gözaltına alınmış ve 7 Ocak'ta sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Yıldırım, gözaltı sürecinde uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülmüş ve burada doku ve kan örnekleri alınmıştı.

Sabah'ın aktardığına göre, Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı. Yapılan testler sonucunda Yıldırım'ın saçında esrar maddesi tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yeni tespitlerde bulunmuştu.

Başsavcılık, Muzaffer Yıldırım'ın, malvarlığını suçtan elde ettiğine ve söz konusu geliri akladığına dair "ciddi emarelerin bulunması" gerekçesiyle mal varlığına el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldırım'ın mal varlığına el konulması kararı verdi.

Başsavcılığın açıklamasında kullanılan ifadeler ışığında, Muzaffer Yıldırım hakkında ayrıca "kara para aklama" suçundan da soruşturma başlatıldığı anlaşılmıştı.