Soruşturmaya Bakan engeli!

BirGün, 12 Aralık 2024'te “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” başlığıyla yayımlanan haberiyle Yunus Emre Vakfı’nın soyulduğunu ortaya çıkardı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, soygunun belgelerini haberden 10 gün sonra, 23 Aralık 2024’te Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. 2 Ocak 2025’te polis operasyonuyla birçok isim gözaltına alınıp tutuklandı. 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iddianame düzenlendi. Davalar devam ederken Yunus Emre Vakfı’ndaki soygunun boyutunun 630 milyon TL’yi aştığı tespit edildi.

SOYGUN ÖRTBAS EDİLDİ İDDİASI

Büyük kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde olmak üzere kamuda toplam 38 yıl müfettişlik ve başmüfettişlik yapan bir isim ise 26 Haziran 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dikkati çeken bir suç duyurusunda bulundu.

Emekli başmüfettiş, “Amacım Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk sonucunda oluşan zararın kasıtlı olarak denetim görevini yerine getirmemek ve görevini kötüye kullanmak suretiyle katlanarak artmasına yol açan, üçüncü şahısların sebepsiz zenginleşmesine yol veren dönemin Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal A. hakkında suç duyurusunda bulunmaktır” dedi.

‘14 AY BOYUNCA ADIM ATILMADI’

Suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“2023’ün Ocak ayından sonra Yunus Emre Vakfı ile ilgili usulsüz işlemler hakkında basında yer alan bazı iddiaların hemen akabinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda görev yapan müfettiş Necmettin Emre D. ve müfettiş Burak Z'ye, söz konusu iddiaları araştırılması için ‘inceleme’ yapılması talimatı verilmiştir.

Ancak Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal A, anılan müfettişlere özellikle teftiş süresi açısından baskı uygulamak suretiyle işlerini hakkıyla yapmalarını ve bilhassa yapılan tespitlerin bir inceleme raporuna bağlanmasını engellemiştir… Mustafa Kemal A, inceleme raporunun yazılmasını engellemiş ve herhangi bir şey yapmadan Mayıs 2023 ayından, Temmuz 2024 ayına kadar 14 ay eylemsiz kalarak, vakıf çalışanlarının yaptığı yolsuzluk işlemleri nedeniyle oluşan kamu zararının katlanarak artmasına neden olmuş, denetim görevinin gereğini yerine getirmemek suretiyle görevini kötüye kullanmıştır.”

BAKANLIK SUÇLAMAYI REDDETTİ

Suç duyurusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildi. Savcılık soruşturması kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı bir ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, “Müfettişlerin eylemsizliği nedeniyle kamu zararının artmasına neden olundu iddiasının gerçeği yansıtmadığı” belirtildi.

SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise dönemin Rehberlik ve Teftiş Başkanı ile müfettişler hakkında soruşturma izni vermedi.

Ersoy’un imzasının yer aldığı 6 Kasım 2025 tarihli kararda, “Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş (eski) Başkanı Mustafa Kemal A. (Halen Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı), Vakıflar Genel Müdürlüğü (eski) Müfettişi Necmettin Emre D. (Halen Mersin Büyükşehir Belediyesinde Strateji ve Geliştirme Daire Başkan Vekili), Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişi Burak Z. hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3/e, 6 ve 9. Maddesine göre ‘Soruşturma izni verilmemesi'ne’ karar verilmiştir” denildi.

Bakan Ersoy’un “Soruşturma izni verilmemesi” şeklindeki kararının kaldırılması için Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunulduğu öğrenildi.