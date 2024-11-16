Soruşturmaya idari sorumlular dahil edilsin

Haber Merkezi

İzmir’de Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu; Foça’da çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin soruşturmaya yangına sebebiyet veren idari sorumluların da dahil edilmesini talebiyle eylem yaptı.

Foça Kaymakamlık önünde yapılan açıklamada "Kaçak hafriyat alanının işletilmesi ile ilgili Foça Belediyesi’nin vermiş olduğu izin belgesi biliniyor. Yine Bakanlığın işletmeye kesmiş olduğu ceza fişleri ve denetim raporları ortadadır. Biz, tüm hususların araştırmasını istiyoruz" denildi. Yangında 340 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.