‘Soruşturulmamak için kaçtı’ iddiası

Diyanet’te Ali Erbaş döneminde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapan H.B, 48 yaşında apar topar emekli oldu. H.B. hakkındaki çok sayıdaki usulsüzlük iddiası nedeniyle emeklilik kararı aldığı öne sürüldü.

H.B., Ali Erbaş döneminin bir bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak çalıştı. Müdürlük görevinden alınan H.B., Erbaş tarafından Diyanet’in Başkanlık Müşavirliği’ne ve en önemli vakıflarından biri olan MÜSDAV’ın yönetimine getirildi. H.B.’nin, devlet memuru olduğu ve vakıf yönetimine atanmasının hukuken suç olduğu savunuldu. MÜSDAV yönetimindeki H.B, vakıf yöneticiliği nedeniyle defalarca yurt dışına çıktı. H.B.’nin, yurt dışına çıkarken devlet memurları için zorunlu olan yurt dışı iznini almadığı öne sürüldü.

ERBAŞ’IN KALKANI

H.B. ile ilgili iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Diyanet’in hac organizasyonlarında görevli olan MÜSDAV, Suudi Arabistan'da hacılara yemek verme işini de üstlendi. Ancak yemeklerin kalitesiyle ilgili yüzlerce şikâyet yapılmasına rağmen iddiaların hiçbiri ciddi şekilde incelenmedi. Yemek işinin yanı sıra aralarında turizm, inşaat ve bilişimin de olduğu çok sayıda alanda faaliyet gösteren vakıf, defalarca usulsüzlük iddiasıyla gündeme geldi. Ancak vakıf yöneticisi H.B’nin, tüm iddialara karşın Ali Erbaş tarafından korunduğu iddia edildi.

‘GAYRİ AHLAKİ HAREKET’

MÜSDAV’a, “Din ve hizmet projeleri” adı altında yurt dışından transfer edilen milyonlarca avronun usulsüz şekilde kullanıldığı da iddialar arasında yer aldı. Öte yandan H.B. hakkında, “Gayri ahlaki hareket" konulu şikâyet dosyası bulunduğu da kaydedildi. Şikâyetçi kadının Erbaş döneminde defalarca kez kuruma gelip üst düzey yetkililerle görüştüğü ancak her seferinde geçiştirildiği öne sürüldü. H.B. hakkında Erbaş döneminde soruşturma başlatıldığı ancak sürecin bir türlü ilerlemediği dile getirildi. Soruşturma devam ederken Diyanet’te yaşanan başkanlık değişiminin ardından H.B.’nin, yeni başkan Safi Arpaguş tarafından ihraç edilmemek için emeklilik talebinde bulunduğu aktarıldı. Soruşturmanın ilerlemesi halinde H.B’nin, Diyanet çalışanları için geçerli olan, 633 Sayılı Kanun’un “Gayri ahlaki suçlar"ı kapsayan 98/B maddesi gereği ihraç edileceğinin altını çizildi.

Diyanet kaynakları, H.B.’nin, “MÜSDAV’ı çiftlik gibi kullandığını” öne sürerek, “Vakıf bütçesiyle lüks araçlar alındı ve otellerde pahalı programlar düzenlendi” dedi. Kaynaklar ayrıca, MÜSDAV’daki sorunun yalnızca H.B. olmadığını, vakfın kaynaklarının usulsüz şekilde kullanıldığını söyledi. Başkanlık kaynakları, Diyanet yönetiminin MÜSDAV’la ilgili iddiaları ciddiye alması ve kurumun itibarını koruması gerektiğini bildirdi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un, MÜSDAV için "Acil Genel Kurul” talimatı verdiği öğrenildi.